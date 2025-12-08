به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، بودجه دفاعی کنگره آمریکا برای سال مالی جاری خواستار افزایش همکاری‌های هسته‌ای آمریکا با کشورهایی است که روس‌اتم در آنها فعال است.

در این سند آمده است: سیاست ایالات متحده باید اولویت دادن به تعامل با کشورهایی باشد که شرکت روس‌اتم در آنها حضور فعال دارد.

پیش نویس بودجه دفاعی کنگره آمریکا خواستار قطع وابستگی کشورهای جهان به روس‌اتم شده است. این پیش‌نویس از کاخ سفید خواسته است تا اثرات تحریم‌ها بر نیروهای مسلح روسیه را بررسی کند.

پیش‌نویس بودجه دفاعی کنگره آمریکا، همچنین امضای قرارداد با طرف‌های ثالثی که با بخش انرژی یا دولت روسیه همکاری دارند را نیز منع کرده است.

شرکت دولتی روس‌اتم روسیه در کشورهای زیادی فعالیت دارد و از شرکت‌های موفق در زمینه توسعه نیروگاه‌های صلح آمیز هسته‌ای در جهان است.