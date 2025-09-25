به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مدیر کل شرکت «روس اتم» روسیه اعلام کرد که ساخت رآکتورهای دوم و سوم نیروگاه هستهای بوشهر در ایران را ادامه مییابد.
این خبر در حالی است که شرکت دولتی روساتم پیشتر تأکید کرده بود که تهران و مسکو تفاهمنامهای درباره همکاری در ساخت نیروگاههای هستهای کوچک در ایران امضا کردهاند.
این تفاهمنامه روز چهارشنبه پس از دیدار محمد اسلامی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و لیخاچف مدیرعامل شرکت روساتم در مسکو به امضا رسید.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرعامل شرکت روساتم در این دیدار درابره روند پیشرفت طرحهای در حال انجام و چشماندازها و دستورکارهای امیدبخش همکاری در زمینه انرژی صلحآمیز هستهای گفتوگو کردند.
این توافقنامه بهمنظور گسترش همکاری در زمینه استفادههای صلحآمیز انرژی اتمی برای ارتقای توسعهپایدار، امنیت انرژی و پیشرفت فناوری و مطابق با قوانین ملی و تعهدات بینالمللی ۲ کشور منعقد شده است.
