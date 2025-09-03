به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آلکسی لیخاچف، رئیس شرکت دولتی «روساتم» روسیه فعال در حوزه انرژی هستهای میگوید که مسکو به پکن در سبقت گرفتن از آمریکا به عنوان بزرگترین تولیدکننده انرژی هستهای جهان، کمک خواهد کرد.
لیخاچف در پاسخ به این سوال که آیا روسیه به چین در دستیابی به این هدف کمک خواهد کرد، گفت: البته. ما کمک خواهیم کرد و همین حالا هم در حال کمک هستیم.
به گفته وی، روسیه پیش از این به احداث چهار رآکتور هستهای در چین کمک کرده و در حال تاسیس چهار راکتور دیگر است و پکن برای دستیابی به طرحهای بلندپروازانهاش به میزان زیادی اورانیوم و سوخت هستهای نیاز دارد.
وی اضافه کرد که «در نتیجه، چین به توسعه نسل جدید راکتورهای چرخه سوخت بسته بر پایه فناوری روسیه نیاز خواهد داشت.»
آمریکا با حدود ۹۷ گیگاوات ظرفیت نصبشده، بزرگترین شبکه راکتورهای هستهای جهان را اداره میکند. در سوی دیگر، براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، چین بهدنبال احداث دهها راکتور بوده و تا آوریل پارسال، ۵۳.۲ گیگاوات ظرفیت راکتور هستهای فعال داشته است.
