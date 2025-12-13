به گزارش خبرنگار مهر، جمال فتح‌اللهی رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه، ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت جایگاه بانوان، اظهار کرد: امیدواریم خروجی این نشست برای شهر کرمانشاه، استان و حتی کشور مفید باشد و رسانه‌ها بتوانند نقش واقعی خود را در مسیر توسعه ایفا کنند.

وی با اشاره به نگاه راهبردی خود به رسانه‌ها افزود: باور من این است که رسانه می‌تواند در تحقق هر هدفی که دانشگاه دنبال می‌کند، نقشی اساسی داشته باشد و بدون همراهی رسانه‌ها، بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

جامعه دانش‌بنیان؛ مفهومی فراتر از دانشگاه

رئیس دانشگاه رازی با تشریح مفهوم جامعه دانش‌بنیان گفت: دانش‌بنیان به این معنا نیست که صرفاً دانشگاه‌ها فعال باشند، بلکه میزان استفاده از دانش در خلق ارزش افزوده و رفاه عمومی معیار اصلی است. در جهان امروز، کشورهایی موفق‌ترند که اقتصادشان بر پایه فروش دانش و فناوری بنا شده است، نه صرفاً منابع طبیعی.

فتح‌اللهی افزود: در اقتصادهایی مانند اقتصاد نفتی یا کشاورزی سنتی، سهم دانش در تولید ارزش افزوده محدود است، اما در اقتصاد دانش‌بنیان، دانش نقش محوری دارد و اگر کشوری نتواند خود را با این شرایط تطبیق دهد، از مسیر توسعه عقب می‌ماند.

پنج رکن اصلی اقتصاد دانش‌بنیان

وی با اشاره به دیدگاه صاحب‌نظران جهانی اظهار کرد: اقتصاد دانش‌بنیان متکی بر عملکرد پنج رکن اصلی است؛ نخست حاکمیت، سپس صنایع و فعالیت‌های اقتصادی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و در نهایت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی.

رئیس دانشگاه رازی تأکید کرد: هیچ‌کدام از این ارکان بر دیگری تقدم ندارد و میزان دانش‌بنیان شدن اقتصاد، حاصل عملکرد جمعی این پنج رکن در کنار یکدیگر است.

جایگاه رسانه‌ها در کنار دانشگاه

فتح‌اللهی با تأکید بر نقش رسانه‌ها گفت: برخلاف تصور عمومی، دانشگاه تنها عرضه‌کننده بخش کوچکی از دانش است. بخش عمده دانش، دانشی ضمنی است که در محیط‌های کاری، صنعت، مدیریت و جامعه شکل می‌گیرد و رسانه‌ها می‌توانند این دانش را شناسایی، کدگذاری و به دانش قابل انتقال تبدیل کنند.

وی ادامه داد: رسانه‌ها با ایجاد مطالبه‌گری علمی در جامعه، تقاضا برای دانش را افزایش می‌دهند و همین تقاضا موجب می‌شود دانشگاه‌ها، صنایع و نهادهای دولتی به سمت حل علمی مسائل حرکت کنند.

ظرفیت آموزش عالی استان کرمانشاه

رئیس دانشگاه رازی با ارائه آماری از وضعیت آموزش عالی استان گفت: در استان کرمانشاه حدود ۵۲ هزار دانشجو در ۴۶ واحد آموزش عالی مشغول تحصیل هستند که توسط نزدیک به هزار ️۷۰۰ عضو هیئت علمی آموزش می‌بینند.

وی افزود: دانشگاه رازی به عنوان دانشگاه مادر استان، حدود ۱۲ هزار دانشجو و نزدیک به ۵۰۰ عضو هیئت علمی را در خود جای داده و سهم قابل توجهی در آموزش عالی استان دارد.

تعامل با صنعت و نهادهای اجتماعی

فتح‌اللهی از تلاش دانشگاه برای ایجاد ارتباط منظم با بخش‌های مختلف استان خبر داد و گفت: در یک سال اخیر نشست‌های متعددی با صنایع، نیروگاه حرارتی کرمانشاه، سازمان‌های مردم‌نهاد، کانون وکلا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و خانه صنعت برگزار شده است.

وی افزود: این نشست‌ها به‌صورت منظم و ماهانه برگزار می‌شود تا تعامل دانشگاه با بدنه اقتصادی و اجتماعی استان هدفمند و ساختارمند شود.

مدیریت آموزش عالی استان کرمانشاه

رئیس دانشگاه رازی با اشاره به مصوبه اخیر وزارت علوم گفت: مدیریت آموزش عالی استان کرمانشاه در قالب یک کارگروه به دانشگاه رازی واگذار شده و نخستین گزارش جامع آموزش عالی استان نیز در شورای برنامه‌ریزی ارائه شده است.

وی هدف از این اقدام را هم‌افزایی میان دانشگاه‌های استان و تقویت نقش آموزش عالی در توسعه منطقه‌ای عنوان کرد.

توسعه بین‌المللی و ارتقای اعتبار دانشگاه

فتح‌اللهی به اقدامات بین‌المللی دانشگاه اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت‌های ما در سال اخیر، ارتقای شهرت بین‌المللی دانشگاه رازی بوده است، زیرا کیفیت دانشجویان ورودی ارتباط مستقیمی با اعتبار جهانی دانشگاه دارد.

وی افزود: در همین راستا، دانشگاه رازی در کنفرانس‌های بین‌المللی ایران و عراق در کربلا حضور فعال داشته و چندین تفاهم‌نامه علمی با دانشگاه‌های عراق منعقد کرده است. همچنین دو سفر علمی به روسیه به دعوت دانشگاه رودن انجام شد که طی آن دانشگاه رازی در مجامع علمی معرفی شد.

رتبه علمی دانشگاه رازی

رئیس دانشگاه رازی با اشاره به رتبه‌بندی ISC اظهار کرد: دانشگاه رازی بر اساس آخرین رتبه‌بندی داخلی، رتبه هشتم دانشگاه‌های جامع کشور را کسب کرده و از میان دانشگاه‌های خارج از تهران، در جایگاه قابل قبولی قرار دارد.

وی ادامه داد: این در حالی است که رتبه توسعه استان کرمانشاه در شاخص‌های کلان بین ۱۶ تا ۱۸ متغیر است و همین موضوع نشان می‌دهد دانشگاه رازی ظرفیتی فراتر از سطح توسعه استان دارد.

چالش‌ها و نگاه رو به آینده

فتح‌اللهی در ادامه به چالش‌هایی مانند خوابگاه‌های دانشجویی، محدودیت منابع مالی، درآمد اختصاصی دانشگاه و تأثیر تحریم‌ها بر تعاملات علمی اشاره کرد و گفت: با وجود این محدودیت‌ها، دانشگاه رازی تلاش کرده مسیر تعامل با رسانه‌ها، صنعت و جامعه را باز نگه دارد.

وی در پایان تأکید کرد: رسانه‌ها می‌توانند با هدایت افکار عمومی به سمت حل علمی مسائل، نقش مهمی در توسعه استان ایفا کنند و دانشگاه رازی آماده همکاری گسترده با اصحاب رسانه برای تحقق این هدف است.