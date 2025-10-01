پژوهشگر برتر گروه علوم حوزوی خراسان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی، با حضور رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و جمعی از مسئولان علمی پژوهشی استان برگزار و در این مراسم از پژوهشگران برتر استان که در زمره برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری در سال ۱۴۰۳ بودند تقدیر شد.

اداره برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهشی حوزه علمیه خراسان نیز در همین راستا پس از بررسی آثار و سوابق علمی پژوهشگران، از میان بیش از یک هزار پژوهشگر توانمند در حوزه علوم دینی، با در نظر گرفتن شاخص‌های متعدد از جمله کیفیت و کمیت آثار علمی، نوآوری‌ها، اثرگذاری پژوهش‌ها در جامعه علمی، اقدام به امتیازدهی و رتبه‌بندی کرد، که در مجموع ۵ نفر از پژوهشگران واجدالشرایط به استانداری و کارگروه علمی جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان خراسان رضوی معرفی شدند.

در این میان، حجت‌الاسلام محمد عربشاهی با کسب بالاترین امتیازات در میان سایر پژوهشگران، موفق شد به عنوان «پژوهشگر برتر گروه علوم حوزوی در سال ۱۴۰۳» معرفی و شناخته شود.

همچنین مراسم تقدیر و اعطای لوح در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد مقدس برگزار و از وی به عنوان منتخب گروه علوم حوزوی تجلیل شد.