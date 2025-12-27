به گزارش خبرنگار مهر، حسن جلیلیان‌نسب عصر شنبه در جلسه پژوهشی و آئین تقدیر از پژوهشگر برتر ملی حوزه تعاون، با اشاره به ضرورت انجام طرح‌های پژوهشی در حوزه‌های تعاون، امور اجتماعی، اشتغال و روابط کار اظهار کرد: پژوهش‌های کاربردی در حوزه‌هایی همچون تعاون، اشتغال، کارآفرینی، رفاه اجتماعی و سرمایه‌گذاری برای تولید، نقش کلیدی در توسعه پایدار و ارتقای رفاه جامعه ایفا می‌کنند.

وی افزود: «این افتخار علمی، نتیجه تلاش مستمر، نگاه علمی و دغدغه‌مندی برای حل مسائل واقعی بازار کار است» و نشان می‌دهد پژوهش می‌تواند مستقیماً در خدمت رفع چالش‌های اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد.

لزوم گسترش پژوهش‌های مسئله‌محور در حوزه تعاون

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه با تأکید بر نقش دانش، نوآوری و پژوهش‌های کاربردی در توسعه خدمات تخصصی گفت: با توجه به گستردگی مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیاز به پژوهش‌های عمیق و کاربردی به‌ویژه در حوزه تعاون بیش از پیش احساس می‌شود.

وی تصریح کرد: پژوهش‌های هدفمند می‌توانند زمینه‌ساز سیاست‌گذاری دقیق‌تر و پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیازهای جامعه هدف این وزارتخانه باشند.

افتخار ملی برای جامعه علمی استان کرمانشاه

جلیلیان‌نسب با اشاره به انتخاب اثر علمی پژوهشگر برتر حوزه تعاون به عنوان اثر برتر علمی سال ۱۴۰۴ از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: این موفقیت مایه افتخار استان کرمانشاه است و نشان‌دهنده ظرفیت‌های بزرگ علمی موجود در استان است.

وی افزود: دستیابی دکتر امیرحسین علی‌بیگی از اساتید برجسته استان به این توفیق ملی، حاصل خلاقیت، تلاش شبانه‌روزی و رویکرد علمی در حل مسائل واقعی تعاونی‌هاست.

تقدیر از پژوهشگر برتر ملی حوزه تعاون

در پایان این مراسم که با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ پژوهش و بهره‌گیری از دستاوردهای علمی در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی برگزار شد، از دکتر امیرحسین علی‌بیگی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، به عنوان پژوهشگر برتر ملی حوزه تعاون برای طرح «شناسایی موانع تولید و بهبود بازاریابی در تعاونی‌های کشاورزی استان کرمانشاه» با اهدای لوح و هدیه تقدیر به عمل آمد.