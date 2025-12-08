به گزارش خبرگزاری مهر، موسیالرضا حاجیبگلو با گرامیداشت روز دانشجو و تبریک روز مادر گفت: امیدواریم اتفاقات خوب از حوزه دانشگاه شکل بگیرد، اما برای این اتفاق نیازمند حمایت مسئولان و مدیران هستند. نخبگان میتوانند تأثیرگذاری بسیاری در مسیر کشور داشته باشند. جایگاه شورای عالی استانها یک جایگاه ملی است و در قانون اساسی شورای عالی استانها جایگاه ویژهای دارد و واقعیت این است که در اجرای آن فاصله زیادی با قانون اساسی میبینیم.
وی ادامه داد: امروز در مسیر توسعه ملی باید به توسعه محلی توجه کنیم؛ نگاه قانون این است که تمام مدیران مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی استانها هستند و خود شورای عالی استانها طرح را مستقیم به مجلس میبرد چرا که نباید دخل و تصرف در این مسیر به وجود بیاید. اگر قرار است اختیارات به استانداران واگذار شود، همان تکالیف قانون اساسی هم به شورای عالی استانها داده شود. وقتی چنین مجموعه مردمی شکل میگیرد نباید جامعه شورایی را به عنوان رقیب خود تلقی کیم؛ این خیانت به نظام و انقلاب است.
رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: شهید بهشتی اعلام کرده بود مجلس و شورای عالی استانها در رأس هستند و هیچ فرقی با هم ندارند؛ دو نظام پارلمانی در کشور میتوانند در کشور تأثیرگذار باشند. اگر میخواهند مشکلات شهر و روستاها به گوش دولت برسد باید مصوبات شورای عالی استانها را اجرایی کنند. کسی گفته بود ما به دنبال انحلال شورای عالی استانها هستیم؛ ما گفتیم شما قانون را نمیدانید. مگر ما میتوانیم تکلیف قانون اساسی را اجرا نکنیم؟
رئیس شورای عالی استانها درباره قانون عفاف و حجاب اظهار کرد: حجاب یک اصول است و کسی نیست که این را قبول نداشته باشد؛ اما در جامعه قانونی ایراداتی وجود دارد. برخیها میخواهند سیاسی صحبت کنند. باید از این اختلاف نظرها عبور کنیم و در شرایط فعلی وظیفه اتحاد و وحدت را به عهده دادیم.
حاجیبگلو با اشاره به مالکیت باشگاه پرسپولیس توسط بانک شهر عنوان کرد: اگر حمایتهای بانک شهر نبود شهرداریها ورشکست میشدند؛ این بانک در مسائل عمرانی بسیار کمک کرده و در این شرایط در کنار این دستگاه بوده است. حالا برای حمایت از باشگاههای ورزشی مثل پرسپولیس ورود کرده است که در کنار جوانان قرار گرفته است و این مساله ایرادی ندارد.
وی در خصوص تخلفات اعضای شوراها در کشور گفت: ۱۲۶ هزار عضو شهر و روستا داریم و از این تعداد ۹۸ مورد سلب عضویت داشتیم و بروید این مساله را با دستگاهها مقایسه کنید؛ به دلیل اینکه نماینده مردم هستیم حساسیتها بیشتر است و برای ما هم یک مورد هم زیاد است. البته دلیل آن عدم آگاهی با قوانین بود و اگر آموزش داده شود این تعداد به صفر خواهد رسید.
وی درباره وضعیت حمل و نقل عمومی گفت: اگر حمل و نقل عمومی رایگان شود مردم تمایل بیشتری به استفاده نکردن از خودروی شخصی خواهند داشت؛ ما در شورای عالی استانها تکلیف داریم اما دولت باید پای کار بیاید. بعضی از ترک فعلها را به دستگاههای نظارتی منتقل خواهیم کرد. مافیای حمل و نقل هم وجود دارد و اگر این سد را از پیش رو برداریم اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
رئیس شورای عالی استانها اضافه کرد: با توجه به کمبود منابع، محدودیتهای مالی، بازیهای سیاسی، جنگ ۱۲ روزه و…، دوره ششم دوران طلایی شوراها بود چرا که خدمات گستردهای در این خصوص ارائه شد.
وی همچنین با بیان اینکه هدف اصلی این دوره جدید در شوراها ارتقای جایگاه شوراها بود، گفت: آنگونه که باید این جایگاه درک نشده است اما در این مسیر تمام تلاشمان را کردیم که اختیارات لازم به شورای عالی استانها برگردد. این اولین کار ما بود؛ اگر قوانین دچار ایراداتی است باید اصلاحش کنیم.
حاجیبگلو با اشاره به انتخابات تناسبی عنوان کرد: اقدام خوبی انجام میشود، اما ایرادات زیادی وجود دارد و در دورههای بعد باید اصلاحات صورت بگیرد. با این حال از نظر من نگاه خوبی است؛ اما نیاز به اصلاحات دارد.
وی درباره وضعیت مسکن تصریح کرد: در این حوزه اصلاح قانون کمیسیون ماده ۵ را به مجلس بردهایم؛ تا زمانی که اختیارات مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی باشد مشکل خواهیم داشت؛ باید اختیارات را به شهرها و شهرداریها داد و مطمئن باشید این کار باعث میشود قیمت مسکن کاهش پیدا میکند.
حاجی بگلو در پایان با اشاره به ایجاد شرایط مناسب برای بخش خصوصی گفت: هر کسی که سنگ جلوی پای سرمایه گذار بگذارد به کشور خیانت کرده است؛ شورای عالی استانها در کنار شرکتهای خصوصی کمک خواهد کرد. ما دوست داریم در این شرایط به کشور کمک کنیم.
