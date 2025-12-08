  1. استانها
مهاجرانی: تثبیت قیمت‌ها اشتباهی بود که در دولت‌های قبل انجام شد

کرمان - سخنگوی دولت گفت: تثبیت قیمت‌ها اشتباهی بود که در دولت‌های قبل انجام شد و بسیاری از مشکلات امروز نتیجه تصمیم‌گیری‌های نادرست در سال‌های گذشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: مطالبه‌گری مهم‌ترین ویژگی دانشجو است، حتی اگر تشکل‌ها دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند.

وی افزود: این تفاوت سلیقه‌ها بخشی از زیبایی فضای دانشگاه است، زیرا ما یک کشور، یک رهبر و یک پرچم داریم و همه زیر این سه عنوان جمع می‌شویم.

سخنگوی دولت ادامه داد: طرح مسائل و انتقادات دانشجویی فرصتی است تا مسئولان واضح‌تر و دقیق‌تر با مطالبات جامعه روبه‌رو شوند.

مهاجرانی، با اشاره به چالش‌های اقتصادی و زیرساختی کشور گفت: بسیاری از مشکلات امروز نتیجه تصمیم‌گیری‌های نادرست در سال‌های گذشته است.

وی افزود: در گذشته تصور می‌شد ثابت نگه‌داشتن قیمت کالاهای تولیدی شرکت‌های دولتی به معیشت مردم کمک می‌کند، اما این اقدام سبب شد سازمان‌های دولتی بدون بازدهی مالی باقی بمانند و تورم ناشی از کسری بودجه به بیش از ۴۰ درصد برسد.

سخنگوی دولت با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: اصلاح ناترازی‌های اقتصادی راهی اجتناب‌ناپذیر است و این مشکلات حاصل یک روز و یک دولت نیست؛ انباشتی از سال‌ها نگاه غیرعلمی به اقتصاد و سیاست‌گذاری است.

وی ادامه داد: کسری ۳۰ هزار مگاواتی برق در کشور نتیجه سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی در حوزه انرژی است.

مهاجرانی با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با آب و مدیریت افزود: مسئله آب اگر درست مدیریت نشود، بار امنیتی خواهد داشت

سخنگوی دولت درباره سوال یکی از دانشجویان درباره قاچاق سوخت در کرمان گفت: این پدیده نیز نتیجه مجموعه‌ای از موضوعات انباشته است و وقتی قیمت‌ها به‌طور مصنوعی تثبیت شود، نه تولیدکننده سود می‌برد و نه مصرف‌کننده و زمینه فساد و قاچاق گسترده‌تر می‌شود.

مهاجرانی، با انتقاد از شوخی گرفتن علوم اقتصاد و سیاست‌گذاری گفت: همان‌طور که نمی‌توان بدون تخصص در کلاس مکانیک سیالات درس داد، نمی‌توان بدون نگاه علمی کشور را اداره کرد.

وی تصریح کرد: گلایه دانشجویان درباره تبعیض میان دانشگاه‌ها کاملاً درست و غیرقابل دفاع است و این مسئله را در دولت پیگیری خواهم کرد.

مهاجرانی تاکید کرد یکی از وظایف سخنگوی دولت شنیدن است و تلاش می‌کنم این مسئولیت را درست انجام دهم و پاسخ‌ها را شفاف در اختیار شما دانشجویان بگذارم.

مهاجرانی با اشاره به اینکه برای نخستین‌بار رئیس‌جمهور به‌طور جدی بر کیفیت آموزش دست گذاشته است گفت: سال‌هاست مهارت‌های زندگی در مدارس به درستی آموزش داده نشده و کنترل خشم، مدیریت استرس و رفتار جرأتمندانه را نیاموخته ایم؛ این‌ها حلقه‌های مفقوده‌ای هستند که امروز باید به آن‌ها بازگردیم.

سخنگوی دولت در ادامه گفت: سبد معیشت خانوار به دلیل هزینه‌های درمان تحت فشار قرار گرفته است و یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش این فشار، اصلاح نظام ارجاع است.

وی ادامه داد: بسیاری از هزینه‌های درمانی مردم قابل‌اجتناب است و دولت در این باره کار جدی را آغاز کرده است.

مهاجرانی، گفت: دولت در حوزه فناوری‌های نو برنامه ریزی خوبی دارد و رهبر انقلاب نیز نگاه عمیقی به این حوزه دارند.

وی افزود: ستاد مربوطه در حال آماده‌سازی زیرساخت ملی از آموزش دانش‌آموز و دانشجو تا توانمندسازی کسب‌وکارها است که این پروژه با سرعت در حال پیشرفت است.

وی با بیان اینکه حکمرانی فضای مجازی از مسائل راهبردی دولت است ادامه داد: دسترسی دانشگاه‌ها به برخی منابع پژوهشی با توافقات جدید فراهم شده و این مسیر پیگیری خواهد شد.

وی به دغدغه‌مندی تشکل‌های دانشجویی درباره زنان اشاره کرد و گفت: هیچ سد و محدودیتی برای مشارکت سیاسی زنان وجود ندارد.

وی افزود: دختران نیاز دارند که در کنار زنان باتجربه قرار بگیرند و شبکه‌سازی کنند و در دنیا نیز رشد بدون شبکه ممکن نیست.

سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه تنها یک چهارم ظرفیت مصرف CNG در کشور فعال است، گفت: دلیل اصلی این است که مزیت قیمتی ایجاد نشده است و دولت هم‌زمان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را با جدیت دنبال می‌کند.

مهاجرانی، با بیان اینکه جمع‌آوری گازهای فلر از مطالبات جدی مردم جنوب کشور است گفت: روزانه در حالی معادل هشت میلیون بشکه نفت و گاز از چاه‌ها برداشت می‌شود که این ثروت متعلق به آیندگان است و حق نداریم آن را بسوزانیم.

وی با اشاره به رویکرد تمرکززدایی دولت گفت: ما ادعا نمی‌کنیم که این هدف کاملاً محقق شده است، اما همه تلاش دولت در جهت تحقق آن است.

    • IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 0
      پاسخ
      اسانترین توجیه ممکن برای به اصطلاح مسولین ودولتی ها-تقصیر دولت های قبلی بود
    • IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 1
      پاسخ
      بزرگترین لطمه به اقتصاد کشور ،ثابت نگه داشتن قیمت بنزین بود که آن هم به علت ترس از برخوردهای اجتماعی به کشور تحمیل شد .حقیقت آن است که اگر شما سری به برخی از کشورهای همسایه و بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا بزنید ملاحظه می‌کنید که در طول سال‌ها ثبات قیمت دارند . چرا متوجه نیستید که ۱۰ برابر شدن قیمت‌ها چه به روزگار مردم آورده است ؟ ا
    • IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 0
      پاسخ
      احسنت تورم هزار درصدی که به ارمغان آوردید را می خواهید به گردن کدام دولت بیاندازید؟

