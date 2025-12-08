به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: مطالبهگری مهمترین ویژگی دانشجو است، حتی اگر تشکلها دیدگاههای متفاوتی داشته باشند.
وی افزود: این تفاوت سلیقهها بخشی از زیبایی فضای دانشگاه است، زیرا ما یک کشور، یک رهبر و یک پرچم داریم و همه زیر این سه عنوان جمع میشویم.
سخنگوی دولت ادامه داد: طرح مسائل و انتقادات دانشجویی فرصتی است تا مسئولان واضحتر و دقیقتر با مطالبات جامعه روبهرو شوند.
مهاجرانی، با اشاره به چالشهای اقتصادی و زیرساختی کشور گفت: بسیاری از مشکلات امروز نتیجه تصمیمگیریهای نادرست در سالهای گذشته است.
وی افزود: در گذشته تصور میشد ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای تولیدی شرکتهای دولتی به معیشت مردم کمک میکند، اما این اقدام سبب شد سازمانهای دولتی بدون بازدهی مالی باقی بمانند و تورم ناشی از کسری بودجه به بیش از ۴۰ درصد برسد.
سخنگوی دولت با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: اصلاح ناترازیهای اقتصادی راهی اجتنابناپذیر است و این مشکلات حاصل یک روز و یک دولت نیست؛ انباشتی از سالها نگاه غیرعلمی به اقتصاد و سیاستگذاری است.
وی ادامه داد: کسری ۳۰ هزار مگاواتی برق در کشور نتیجه سالها سرمایهگذاری ناکافی در حوزه انرژی است.
مهاجرانی با تاکید بر لزوم سرمایهگذاری در پروژههای مرتبط با آب و مدیریت افزود: مسئله آب اگر درست مدیریت نشود، بار امنیتی خواهد داشت
سخنگوی دولت درباره سوال یکی از دانشجویان درباره قاچاق سوخت در کرمان گفت: این پدیده نیز نتیجه مجموعهای از موضوعات انباشته است و وقتی قیمتها بهطور مصنوعی تثبیت شود، نه تولیدکننده سود میبرد و نه مصرفکننده و زمینه فساد و قاچاق گستردهتر میشود.
مهاجرانی، با انتقاد از شوخی گرفتن علوم اقتصاد و سیاستگذاری گفت: همانطور که نمیتوان بدون تخصص در کلاس مکانیک سیالات درس داد، نمیتوان بدون نگاه علمی کشور را اداره کرد.
وی تصریح کرد: گلایه دانشجویان درباره تبعیض میان دانشگاهها کاملاً درست و غیرقابل دفاع است و این مسئله را در دولت پیگیری خواهم کرد.
مهاجرانی تاکید کرد یکی از وظایف سخنگوی دولت شنیدن است و تلاش میکنم این مسئولیت را درست انجام دهم و پاسخها را شفاف در اختیار شما دانشجویان بگذارم.
مهاجرانی با اشاره به اینکه برای نخستینبار رئیسجمهور بهطور جدی بر کیفیت آموزش دست گذاشته است گفت: سالهاست مهارتهای زندگی در مدارس به درستی آموزش داده نشده و کنترل خشم، مدیریت استرس و رفتار جرأتمندانه را نیاموخته ایم؛ اینها حلقههای مفقودهای هستند که امروز باید به آنها بازگردیم.
سخنگوی دولت در ادامه گفت: سبد معیشت خانوار به دلیل هزینههای درمان تحت فشار قرار گرفته است و یکی از مهمترین راهکارهای کاهش این فشار، اصلاح نظام ارجاع است.
وی ادامه داد: بسیاری از هزینههای درمانی مردم قابلاجتناب است و دولت در این باره کار جدی را آغاز کرده است.
مهاجرانی، گفت: دولت در حوزه فناوریهای نو برنامه ریزی خوبی دارد و رهبر انقلاب نیز نگاه عمیقی به این حوزه دارند.
وی افزود: ستاد مربوطه در حال آمادهسازی زیرساخت ملی از آموزش دانشآموز و دانشجو تا توانمندسازی کسبوکارها است که این پروژه با سرعت در حال پیشرفت است.
وی با بیان اینکه حکمرانی فضای مجازی از مسائل راهبردی دولت است ادامه داد: دسترسی دانشگاهها به برخی منابع پژوهشی با توافقات جدید فراهم شده و این مسیر پیگیری خواهد شد.
وی به دغدغهمندی تشکلهای دانشجویی درباره زنان اشاره کرد و گفت: هیچ سد و محدودیتی برای مشارکت سیاسی زنان وجود ندارد.
وی افزود: دختران نیاز دارند که در کنار زنان باتجربه قرار بگیرند و شبکهسازی کنند و در دنیا نیز رشد بدون شبکه ممکن نیست.
سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه تنها یک چهارم ظرفیت مصرف CNG در کشور فعال است، گفت: دلیل اصلی این است که مزیت قیمتی ایجاد نشده است و دولت همزمان توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را با جدیت دنبال میکند.
مهاجرانی، با بیان اینکه جمعآوری گازهای فلر از مطالبات جدی مردم جنوب کشور است گفت: روزانه در حالی معادل هشت میلیون بشکه نفت و گاز از چاهها برداشت میشود که این ثروت متعلق به آیندگان است و حق نداریم آن را بسوزانیم.
وی با اشاره به رویکرد تمرکززدایی دولت گفت: ما ادعا نمیکنیم که این هدف کاملاً محقق شده است، اما همه تلاش دولت در جهت تحقق آن است.
