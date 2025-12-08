به گزارش خبرگزاری مهر، شروین تبریزی، بعد از ظهر دوشنبه، از ثبت تماس غیرضروری با شماره ۱۱۵ خبر داد و گفت: یک خانم با اعلام علائم کاهش هوشیاری، درخواست اعزام فوری نیرو کرده بود. تیم موتورلانس پس از حضور در محل متوجه شد موضوع مربوط به انسان نیست و شرایط اورژانسی ندارد.
وی افزود: تماسگیرنده اعلام کرده بود که به دلیل قطع برق، اکسیژن آکواریوم قطع شده و ماهیها در وضعیت نامطلوبی هستند و خواستار اکسیژنرسانی از سوی اورژانس بود، چنین تماسهایی میتواند موجب تأخیر در ارائه خدمات به بیماران واقعی شود.
تبریزی تأکید کرد که پرونده این مزاحمت به دلیل اخلال در ارائه خدمات حیاتی، برای رسیدگی به مراجع قانونی ارسال شده است.
سخنگوی اورژانس استان تهران در پایان تصریح کرد: شماره ۱۱۵ فقط برای وضعیتهای اورژانسی انسانی است و تماس غیرضروری میتواند جان بیماران واقعی را به خطر بیندازد.
نظر شما