  1. استانها
  2. تهران
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

مزاحمت عجیب برای ۱۱۵؛ وقتی مردم برای ماهی‌ها اورژانس می‌گیرند

مزاحمت عجیب برای ۱۱۵؛ وقتی مردم برای ماهی‌ها اورژانس می‌گیرند

تهران- سخنگوی اورژانس تهران گفت: مأموران پس از تماس یک شهروند برای کمک به محل اعزام شدند، اما وضعیت اورژانسی انسانی نبود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شروین تبریزی، بعد از ظهر دوشنبه، از ثبت تماس غیرضروری با شماره ۱۱۵ خبر داد و گفت: یک خانم با اعلام علائم کاهش هوشیاری، درخواست اعزام فوری نیرو کرده بود. تیم موتورلانس پس از حضور در محل متوجه شد موضوع مربوط به انسان نیست و شرایط اورژانسی ندارد.

وی افزود: تماس‌گیرنده اعلام کرده بود که به دلیل قطع برق، اکسیژن آکواریوم قطع شده و ماهی‌ها در وضعیت نامطلوبی هستند و خواستار اکسیژن‌رسانی از سوی اورژانس بود، چنین تماس‌هایی می‌تواند موجب تأخیر در ارائه خدمات به بیماران واقعی شود.

تبریزی تأکید کرد که پرونده این مزاحمت به دلیل اخلال در ارائه خدمات حیاتی، برای رسیدگی به مراجع قانونی ارسال شده است.

سخنگوی اورژانس استان تهران در پایان تصریح کرد: شماره ۱۱۵ فقط برای وضعیت‌های اورژانسی انسانی است و تماس غیرضروری می‌تواند جان بیماران واقعی را به خطر بیندازد.

کد خبر 6682055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها