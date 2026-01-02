به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، شامگاه جمعه، در جمع خبرنگاران، از آسیبدیدگی یکی از آمبولانسهای این استان در جریان مأموریت انتقال بیمار خبر داد و تأکید کرد هرگونه تعرض به ناوگان اورژانس، جان بیماران را به خطر میاندازد.
وی اظهار داشت: ساعاتی پیش در شرق تهران، یکی از آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ که در حال انتقال بیمار به مرکز درمانی بود، از سوی معترضان و اغتشاشگران دچار آسیبدیدگی شد که این موضوع متأسفانه موجب اختلال در روند خدمترسانی به بیمار شد.
تبریزی با تأکید بر درک دغدغههای معیشتی و اقتصادی مردم افزود: اورژانس استان تهران ضمن احترام به مطالبات شهروندان، یادآور میشود مأموریت ناوگان عملیاتی اورژانس کاملاً انسانی و حیاتی است و با توجه به کمبودها و کاستیها در حوزه فوریتهای پزشکی، بهویژه ناوگان خدمترسان، هرگونه آسیب به آمبولانسها میتواند بهصورت مستقیم سلامت و جان افراد نیازمند کمک را به خطر بیندازد.
سخنگوی اورژانس استان تهران خاطرنشان کرد: ناوگان اورژانس ۱۱۵ در همه لحظات تنها برای نجات جان انسانها به کار گرفته میشود و انتظار میرود در همه شرایط، حرمت این مأموریت حیاتی حفظ شود.
