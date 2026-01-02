  1. استانها
  2. تهران
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۱۸

اورژانس تهران: آسیب به آمبولانس‌ها جان بیماران را به خطر می‌اندازد

تهران- سخنگوی اورژانس استان تهران از آسیب‌دیدگی یکی از آمبولانس‌های این استان در جریان مأموریت انتقال بیمار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، شامگاه جمعه، در جمع خبرنگاران، از آسیب‌دیدگی یکی از آمبولانس‌های این استان در جریان مأموریت انتقال بیمار خبر داد و تأکید کرد هرگونه تعرض به ناوگان اورژانس، جان بیماران را به خطر می‌اندازد.

وی اظهار داشت: ساعاتی پیش در شرق تهران، یکی از آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ که در حال انتقال بیمار به مرکز درمانی بود، از سوی معترضان و اغتشاشگران دچار آسیب‌دیدگی شد که این موضوع متأسفانه موجب اختلال در روند خدمت‌رسانی به بیمار شد.

تبریزی با تأکید بر درک دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی مردم افزود: اورژانس استان تهران ضمن احترام به مطالبات شهروندان، یادآور می‌شود مأموریت ناوگان عملیاتی اورژانس کاملاً انسانی و حیاتی است و با توجه به کمبودها و کاستی‌ها در حوزه فوریت‌های پزشکی، به‌ویژه ناوگان خدمت‌رسان، هرگونه آسیب به آمبولانس‌ها می‌تواند به‌صورت مستقیم سلامت و جان افراد نیازمند کمک را به خطر بیندازد.

سخنگوی اورژانس استان تهران خاطرنشان کرد: ناوگان اورژانس ۱۱۵ در همه لحظات تنها برای نجات جان انسان‌ها به کار گرفته می‌شود و انتظار می‌رود در همه شرایط، حرمت این مأموریت حیاتی حفظ شود.

