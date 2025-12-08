آغاز جذب نیرو در پلیس پیشگیری تهران بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس پیشگیری تهران بزرگ اعلام کرد: بهمنظور تأمین بخشی از نیروهای انسانی مورد نیاز خود (ویژه برادران)، از میان جوانان واجد شرایط در مقاطع درجهداری با مدرک دیپلم و فوقدیپلم و افسری با مدرک کارشناسی بهصورت پیمانی پنجساله استخدام میکند.
بنابر اعلام این مجموعه، هسته گزینش پلیس پیشگیری تهران بزرگ همهروزه در ساعات اداری آماده پاسخگویی به داوطلبان است. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارائه مدارک به آدرس زیر مراجعه کنند:
میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، نبش خیابان شهید نظری، ستاد پلیس پیشگیری تهران بزرگ، معاونت نیروی انسانی.
