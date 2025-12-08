  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

آغاز جذب نیرو در پلیس پیشگیری تهران بزرگ

آغاز جذب نیرو در پلیس پیشگیری تهران بزرگ

پلیس پیشگیری تهران بزرگ برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود، از میان جوانان مؤمن، متعهد و کارآمد در مقاطع مختلف، به‌صورت پیمانی پنج‌ساله اقدام به جذب نیرو می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس پیشگیری تهران بزرگ اعلام کرد: به‌منظور تأمین بخشی از نیروهای انسانی مورد نیاز خود (ویژه برادران)، از میان جوانان واجد شرایط در مقاطع درجه‌داری با مدرک دیپلم و فوق‌دیپلم و افسری با مدرک کارشناسی به‌صورت پیمانی پنج‌ساله استخدام می‌کند.

بنابر اعلام این مجموعه، هسته گزینش پلیس پیشگیری تهران بزرگ همه‌روزه در ساعات اداری آماده پاسخگویی به داوطلبان است. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارائه مدارک به آدرس زیر مراجعه کنند:

میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، نبش خیابان شهید نظری، ستاد پلیس پیشگیری تهران بزرگ، معاونت نیروی انسانی.

کد خبر 6682082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها