به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین همایش عمومی فرماندهان، معاونان و مدیران فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری شامگاه یکشنبه با حضور جعفر مردانی استاندار این استان برگزار شد.

جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت یاد امام راحل (ره) و شهدای انقلاب، دفاع مقدس و شهدای نظم و امنیت، از تلاش‌های شبانه‌روزی فرماندهی انتظامی استان و کارکنان فراجا قدردانی کرد و گفت: موفقیت‌های امنیتی استان نتیجه مدیریت هوشمندانه، انسجام و حضور مقتدرانه پلیس در همه نقاط استان است.

وی با اشاره به نقش مؤثر پلیس در عبور موفق کشور از جنگ ترکیبی اخیر، تأکید کرد: امنیت ایجادشده توسط فراجا، امنیتی مردم‌پایه و برگرفته از اعتماد عمومی است که توطئه‌های دشمن را ناکام گذاشت.

مردانی افزود: امروز مأموریت پلیس فراتر از برخورد با جرم است و پیشگیری هوشمند، ارتباط مؤثر با مردم، اعتمادسازی و شناخت اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد.

وی با تأکید بر نگاه حمایتی دولت چهاردهم به فراجا تصریح کرد: توسعه پایدار و جذب سرمایه‌گذاری بدون امنیت محقق نمی‌شود و استانداری و شورای تأمین استان با تمام ظرفیت پشتیبان مجموعه انتظامی خواهند بود.