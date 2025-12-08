مهدی پاک طینت در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح سبا در قالب تفاهم نامه با آموزش و پرورش و ستاد اقامه نماز در هفته جاری آغاز شده است، ابراز داشت: هدف از اجرای طرح کمک به نهادینه سازی مدیریت مصرف انرژی است.

وی با بیان اینکه ائمه جماعت شرکت توزیع برق در مدارس استان سمنان حضور خواهند یافت، افزود: ضمن اقامه و ترویج نماز موارد لازم پیرامون مصرف بهینه برق به آنها آموزش داده می‌شود.

مدیر کل توزیع برق استان سمنان با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی مورد تاکید است، ابراز داشت: می‌کوشیم تا پیام مصرف صحیح انرژی به درون خانواده‌ها از طریق دانش آموزان منتقل شود.

پاک طینت با بیان اینکه اجرای این طرح در همه مدارس برنامه ریزی شده است، تصریح کرد: هر یکشنبه تا پایان سال تحصیلی طرح تداوم خواهد داشت.

وی با بیان اینکه برای شروع کار طرح در مدارس منتخب شهرهای سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار اجرایی خواهد شد، افزود: در قالب پرسش و پاسخ می‌کوشیم تا دانش آموزان در این برنامه‌ها مشارکت فعال داشته باشند.