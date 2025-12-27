رکوردشکنی پی در پی قیمت طلا و سکه در هفته گذشته+ جزئیات

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی بازار طلا و سکه نشان میدهد که این بازار در هفته گذشته شاهد رشد قابلتوجه قیمتها در هر دو بازار جهانی و داخلی بود؛ بهطوریکه نرخهایی ثبت شد که پیش از این سابقه نداشت.
تغییرات طلا و سکه در هفته گذشته
در بازار جهانی، بهای اونس طلا با افزایش ۱۷۷ دلاری به ۴۵۱۵ دلار رسید و برای نخستینبار از کانال ۴۵۰۰ دلار عبور کرد. این روند صعودی در کنار افزایش نرخ ارز، تأثیر مستقیمی بر بازار داخلی طلا گذاشت.
در بازار داخل کشور، هر مثقال طلای ۱۷ عیار از ابتدای هفته تا ظهر دیروز -جمعه- با رشد دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومانی به ۶۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۸۲۹ هزار تومانی، ۱۴ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان قیمتگذاری شد.
در بازار سکه نیز افزایش قیمتها چشمگیر بود. بر این اساس، هر قطعه تمام سکه طرح جدید طی هفته گذشته با رشد هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی به ۱۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید و تمام سکه طرح قدیم با افزایش هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی، ۱۴۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.
نیمسکه با افزایش پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی به ۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربعسکه با رشد چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی بانک مرکزی با افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.
همچنین حباب سکه در این هفته با افزایش یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی، به ۹ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید.
افزایش قیمت و رکود معاملات
بر این اساس، افزایش پیدرپی قیمت طلا و سکه در هفتههای اخیر، عملاً توان خرید بخش قابل توجهی از متقاضیان را کاهش داده و همین موضوع موجب تعمیق رکود در بازار شده است. در شرایط فعلی، بسیاری از خریداران مصرفی و حتی سرمایهگذاران خرد، به دلیل جهشهای قیمتی و نااطمینانی نسبت به آینده بازار، از انجام معاملات خودداری میکنند و ترجیح میدهند در موضع انتظار باقی بمانند. این وضعیت باعث کاهش حجم دادوستدها در داخل شده؛ بهگونهای که اگرچه قیمتها در سطوح بالایی قرار دارند، اما رونق معاملاتی متناسب با این رشد قیمتی در بازار مشاهده نمیشود.
از سوی دیگر، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۲۰۲۵ میلادی، نشانهای از افت جدی در قیمت جهانی طلا دیده نمیشود. تداوم نااطمینانیهای اقتصادی در سطح بینالمللی، سیاستهای پولی محتاطانه بانکهای مرکزی بزرگ و افزایش تقاضای طلا بهعنوان دارایی امن در بازار جهانی، عواملی هستند که مانع از کاهش محسوس قیمت اونس در بازار جهانی شدهاند. در چنین فضایی، حتی در صورت نوسانات مقطعی، انتظار افت پایدار و قابل توجه قیمت طلا چندان منطقی به نظر نمیرسد.
در مجموع، ترکیب رشد قیمتهای جهانی، نوسانات نرخ ارز در داخل کشور و کاهش قدرت خرید، چشمانداز بازار طلا و سکه را در وضعیت رکودی اما پرنوسان قرار داده است؛ بازاری که در آن قیمتها بالا ماندهاند، اما تقاضای مؤثر و معاملات واقعی بهطور محسوسی کاهش یافته است.
