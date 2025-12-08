سلمانخواه: زبان گیلکی در آستانه فراموشی است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سلمانخواه ظهر دوشنبه در مراسم نکوداشت استاد علیاکبر مرادیان گروسی شاعر، پژوهشگر، نویسنده و روزنامهنگار گیلانی در موزه میراث روستایی گیلان با اشاره به ارزش والای آثار فرهنگی و ادبی این هنرمند گفت: آثار فرهنگی، ادبی و زبانی در گیلان حامل پیامهایی ارزشمندند که میتوانند بدون نیاز به توضیح، راهنمای گردشگران باشند و آنان را با بخشی از هویت و فرهنگ این سرزمین آشنا کنند.
وی زبان گیلکی، شعر بومی، اصطلاحات محلی و روایتهای مردمی را «گنجینهای ماندگار نه تنها برای گیلان بلکه برای فرهنگ ملی ایران» توصیف کرد و افزود: ادارهکل میراث فرهنگی گیلان وظیفه خود میداند از چند دهه تلاش استاد مرادیان در حوزه آموزش، پژوهش، ادبیات و رسانه قدردانی کند. همچنین از خانواده محترم ایشان که همواره پشتوانه این مسیر فرهنگی بودند، صمیمانه سپاسگزاریم.
سلمانخواه بر اهمیت برگزاری این آئین تأکید کرد و گفت: نکوداشت امروز تنها یک مراسم رسمی نیست، بلکه حامل پیامی عمیق و چندلایه درباره اهمیت توجه به مفاخر فرهنگی این سرزمین است؛ کسانی که در سکوت و بیادعا ستونهای هویت ما را استوار نگاه داشتهاند.
مدیرکل میراث فرهنگی گیلان با اشاره به پیوند گسترده موزه میراث روستایی با هویت گیلان بیان کرد: این موزه امروز نهتنها حافظ معماری و سبک زندگی سنتی است، بلکه بهدرستی به جایگاهی برای پاسداشت مفاخر فرهنگی تبدیل شده است. انتخاب این مکان برای تجلیل از استاد مرادیان تصادفی نیست؛ او خود از دل همین فرهنگ برخاسته و با آثارش میان مردم ریشه دوانده است.
زبان گیلکی میراثی در آستانه فراموشی
سلمانخواه با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زبان گیلکی گفت: زبان تنها ابزار ارتباط نیست؛ حافظه تاریخی یک ملت است. زبان گیلکی، که یکی از کهنترین و غنیترین گویشهای ایرانی است، امروز در آستانه فراموشی قرار دارد؛ نه به دلیل ضعف یا کمبود، بلکه به دلیل غفلت ما.
وی ادامه داد: در بسیاری از خانوادهها دیگر به گیلکی صحبت نمیشود، در مدارس جایگاهی ندارد، در رسانهها سهم اندکی دارد و در فضای رسمی نادیده گرفته میشود. این یعنی بخشی از ریشههای عمیق هویت فرهنگی ما در معرض خشکیدن است. با این حال هنوز دیر نشده و میتوان برای حفظ این زبان اقدامی جدی کرد.
نقش ماندگار مرادیان در مکتوبسازی زبان گیلکی
سلمانخواه با تأکید بر اینکه زبان در گفتوگو زنده میماند اما در نوشتار ماندگار میشود گفت: کتاب و شعر دو بال اصلی انتقال زبان گیلکی به نسلهای آیندهاند. استاد مرادیان با انتشار کتابهای شعر، ترانه، پژوهشهای زبانی و فرهنگنامهها یکی از ستونهای اصلی این انتقال بوده و نشان داده است که زبان گیلکی توان بیان مفاهیم عمیق انسانی را دارد.
وی افزود: ارزشمندترین بخش میراث استاد مرادیان نه فقط آثار مکتوب او، بلکه تأثیری است که بر مردم گذاشت. بسیاری از جوانان پژوهشگر مسیر خود را از آثار او آغاز کردند. امروز نه تنها از یک شاعر، بلکه از نگهبان هویت گیلان تجلیل میکنیم؛ مردی که اگر تلاشهایش نبود، بخش مهمی از فرهنگ و زبان مردم این سرزمین در معرض فراموشی قرار میگرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: تجلیل امروز ما ادای دینی کوچک در برابر یک عمر خدمت بزرگ استاد مرادیان است. به احترام قلم، پژوهش و مهر او، تمامقد میایستیم.
