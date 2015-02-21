جشنواره «گیلانِ زاکان» در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در این جشنواره که عصر شنبه با حضور شهروندان رشتی و مدیران این شهر برگزار شد، از کودکان و نوجوانان گیلک زبان در شاخه های مختلف شعرخوانی،نقل گویی، موسیقی کودک، مقاله نویسی، لالایی خوانی و همچنین فیلم تقدیر شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی رشت در این جشنواره با بیان اینکه حفظ زبان مادری حفظ هویت و اصالت شهروندان است گفت: با حفظ زبان مادری در راستای حفاظت از فرهنگ و بقای خود گام برمی داریم.

مظفر نیکومنش نودهی با اشاره به برنامه هایی که می توان برای اشاعه هر چه بیشتر زبان گیلکی در میان شهروندان برنامه ریزی کرد اظهار داشت: برگزاری شب های شعر گیلکی و همچنین همایش ها و جشنواره های زبان مادری از جمله اقداماتی است که برای ترویج هر چه بیشتر زبان گیلکی در رشت مورد توجه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر است.

وی تاکید کرد: جشنواره زبان مادری در سال های آینده نیز برگزار خواهد شد و برگزاری این جشنواره نخستین گام برای جلوگیری از فراموشی زبان گیلکی است.

دبیر این جشنواره نیز با بیان اینکه سال گذشته همایش زبان مادری در چنین روزی در رشت برگزار شد و مورد استقبال شهروندان قرار گرفت گفت: جشنواره امسال به دنبال رغبت شهروندان در حفظ زبان گیلکی برگزار شده است و هدف آن جلوگیری از فراموشی زبان گیلکی و ترویج آن بین نسل جوان است.

محمد نبی نوروزی افزود: آنچه امروز به عنوان چالشی برای فرهنگ بومی و محلی ما شناخته می شود، از خود بیگانگی و دور شدن از هویت بومی است.

وی ادامه داد: برگزاری این جشنواره می تواند نخستین گام برای جلوگیری از چنین چالش هایی بین ما و نسل آینده باشد.

به گفته وی بالغ بر ۸۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که انتظار می رود با برگزاری مستمر این جشنواره در سال های آتی استقبال شهروندان برای حضور در این جشنواره افزایش یابد.

از برنامه های جانبی نخستین جشنواره گیلان زاکان، نقل گویی به زبان گیلکی توسط کودکان و نوجوانان، اجرای سرود از سوی کودکان به زبان گیلکی و همینطور اجرای موسیقی فولکلور با آواز موسی علیجانی و ناصر وحدتی بود.