به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اخلاص‌مند بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید رئیس حوضه آبریز کرخه از سد مخزنی خرمرود اظهار کرد: این سد بر روی رودخانه اشتران و در نزدیکی روستای اشتران، در فاصله ۱۸ کیلومتری تویسرکان و ۳۵ کیلومتری همدان احداث شده است.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این پروژه در سال ۱۳۹۶ به صورت ماده ۵۶ و با اعتبار اولیه ۱۷۶ میلیارد تومان، افزود: آخرین برآورد اعتباری طرح ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال است که تاکنون ۱۱ هزار میلیارد ریال تخصیص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان میزان اعتبار مورد نیاز برای اتمام عملیات اجرایی تا پایان شهریور را ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با توجه به اتمام قریب‌الوقوع عملیات بدنه، این سد بزودی وارد مرحله آبگیری خواهد شد.

اخلاص‌مند حجم مخزن سد را ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب عنوان کرد و افزود: ارتفاع سد از بستر ۴۶۰ متر و طول تاج آن ۷۱۰ متر است. وی همچنین ظرفیت سیستم سرریز را ۱۳۸ مترمکعب بر ثانیه دانست و تأکید کرد: با بهره‌برداری از این سد، آب شرب پایدار ۵۳ روستای پایین‌دست تأمین خواهد شد.

وی پیشرفت فیزیکی کل طرح را ۹۰ درصد و پیشرفت بدنه سد را بیش از ۹۵ درصد اعلام کرد و گفت: تاکنون ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب عملیات خاک‌ریزی انجام شده است.

به گفته او، کل تأمین مالی پیمانکار در قالب ماده ۵۶ پرداخت شده و ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه نیز در سال جاری برای تکمیل عملیات اختصاص یافته است.

اخلاص‌مند هدف احداث سد خرمرود را تأمین پایدار آب شرب و صنعت، بهبود شرایط کشاورزی و ایجاد ظرفیت‌های جدید گردشگری در منطقه عنوان کرد.

در ادامه این بازدید، ابراهیم یخکشی رئیس حوضه آبریز کرخه و مرزی غرب کشور نیز با اشاره به پیشرفت قابل قبول پروژه، گفت: هماهنگی میان کارفرما، پیمانکار و مشاور دلیل اصلی سرعت پیشرفت سد خرمرود است.

یخکشی با بیان اینکه این سد دارای ظرفیت بالای گردشگری است، تصریح کرد: توسعه گردشگری منطقه باید به عنوان یکی از استراتژی‌های مهم در کنار تأمین آب شرب مدنظر قرار گیرد. وی سد خرمرود را نمونه‌ای از خدمات مؤثر وزارت نیرو در مسیر تأمین پایدار آب شرب دانست.