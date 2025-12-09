  1. جامعه
  2. شهری
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۷:۰۹

جعفری: معماری مساجد باید هویت بخش پایتخت باشد

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به نقش مسجد در اثرگذار ساختار کالبدی، فرهنگی و اجتماعی شهر گفت: معماری مساجد باید هویت بخش پایتخت باشد.

یاسر جعفری مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسجد به عنوان یکی از عناصر اصلی هویت‌بخش، نقشی اثرگذار در ساختار کالبدی، فرهنگی و اجتماعی شهر ایفا می‌کند، گفت: شورای اسلامی شهر تهران طی مصوبه‌ای برنامه راهبردی کمک به توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و ضوابط احداث مساجد و اماکن مذهبی مبتنی بر معماری اسلامی، ایرانی را به شهرداری تهران ابلاغ کرد و راهبری و نظارت بر روند ساخت مساجد را با هدف ارتقا کیفیت و تسهیل مشارکت مردمی را مورد تاکید قرار داد.

وی تصریح کرد: در این مصوبه همچنین شهرداری تهران ملزم به تشکیل کمیته تخصصی طراحی معماری مساجد و نمادهای مذهبی شهر تهران شد که با مشارکت ستاد ساماندهی مساجد، اداره رسیدگی به امور مراکز دینی و گروهی از متخصصان، به ارزیابی حوزه‌های کالبدی، حقوقی، شرعی و قانونی احداث مساجد می‌پردازند.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به تحول نیازهای جامعه شهری اظهار داشت: کارکرد مسجد امروز فراتر از نقش سنتی آن است و باید بتواند نیازهای فرهنگی و اجتماعی روز جامعه را نیز پاسخ دهد. به همین دلیل، هماهنگی طراحی و ساخت مساجد با ضوابط به‌روز شهرسازی ضروری است و این موضوع نیازمند بررسی دقیق و چندبعدی توسط متخصصان است.

وی افزود: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری موظف است تمام اسناد و مدارک ارائه‌شده از سوی شهروندان را حداکثر ظرف ۲۰ روز در این کمیته بررسی کند. هدف این فرآیند ارتقا کیفیت کالبدی و عملکردی مساجد است.

