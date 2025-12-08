چوگانی: مدیریت واحد برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد چوگانی ظهر دوشنبه در جلسه دانش آموختگان مرکز تخصصی حقوق و قضا امام حسین (ع) با رئیس کل دادگستری فارس با انتقاد از نحوه هزینهکرد بودجههای فرهنگی کشور گفت: در شرایط اقتصادی کنونی، صرف بودجههای کلان برای برنامههای صرفاً سرگرمکننده و غیر فرهنگی اقدامی عبث و بینتیجه است.
وی با اشاره به مشکلات جدی اقتصادی کشور ادامه داد: فعالیتهای فرهنگی ذاتاً پرهزینه هستند و اگر قرار است با هجمههای فرهنگی دشمن مقابله کنیم، باید هم مهندسی فرهنگی داشته باشیم و هم فعالیتهایی فراتر از اقدامات دشمن طراحی کنیم.
مدیر مرکز تخصصی حقوق و قضا امام حسین (ع) افزود: همانگونه که در میدان نظامی پیروز شدیم، در میدان فرهنگی نیز تنها با برنامهریزی دقیق و اصلاح فرهنگی میتوان فاتح شد.
حجت الاسلام چوگانی گفت: جشنوارهها و کنسرتها در جای خود لازم هستند، اما اولویت باید با برنامههایی باشد که بار فرهنگی داشته و بتوانند جامعه را در برابر تهاجم فرهنگی دشمن مقاوم سازند.
مدیر مرکز تخصصی حقوق و قضا امام حسین (ع) در پایان تصریح کرد: متأسفانه در کشور مدیریت فرهنگی قدرتمندی وجود ندارد و سازمانها و ارگانهای مختلف بدون هماهنگی و گاه با سوءتدبیر و کجسلیقگی، بودجههای فرهنگی را هدر میدهند.
حجت الاسلام چوگانی تأکید کرد: برای رفع این مشکل، وجود یک مدیریت فرهنگی واحد و منسجم ضروری است تا از پراکندگی و هزینههای بیثمر جلوگیری شود.
