  1. استانها
  2. فارس
۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۸:۴۳

حجاب و نظم اجتماعی؛ نقش پوشش در حفظ کرامت و تعاملات

حجاب و نظم اجتماعی؛ نقش پوشش در حفظ کرامت و تعاملات

شیراز-حجاب، در قاموس فرهنگ و اجتماع ایرانی، از مرزهای یک مسئله صرفاً فقهی عبور کرده و به محوری برای گفتمان‌های عمیق‌تر در باب هویت، اصالت، سبک زندگی و ساختار اجتماعی بدل شده است.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در بستر تاریخی و فرهنگی ایران، پوشش زن نه تنها یک الزام، بلکه یک قرارداد اجتماعی ناظر بر حفظ کرامت و تعیین حدود تعاملات است.

برای اکثریت جامعه، حجاب کامل نماد تداوم سنت‌ها و پاسداشت بنیان خانواده و عاملی است که به طور ناخودآگاه، نظم روانی محیط عمومی را تأمین می‌کند. این دیدگاه، حجاب را نه یک عامل محدودکننده، بلکه چارچوبی می‌داند که به زن امکان می‌دهد تا در زمینه‌هایی غیر از ظاهر بیرونی، مورد ارزیابی قرار گیرد.

یکی از محورهای اصلی در گفتمان فعلی، نارضایتی آشکار از بروز گسترده آنچه بدحجابی یا خروج از عرف پذیرفته‌شده اجتماعی خوانده می‌شود، است. این نارضایتی، در میان اقشار مختلف جامعه، از جوانان تا میان‌سالان، قابل مشاهده است و ریشه در نگرانی‌هایی عمیق‌تر از ظاهر دارد؛ نگرانی از گسست فرهنگی و تضعیف پایه‌های اخلاقی جامعه.

حجاب و نظم اجتماعی؛ نقش پوشش در حفظ کرامت و تعاملات

عباس احمدی، ۳۸ ساله بعنوان یک شهروند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسئله اینجاست که موضوع حجاب فقط به خود فرد برنمی‌گردد. این یک مسئله محیطی است. من متوجه می‌شوم که تمرکز در محیط کار مختل شده است. وقتی یک نفر مرزهای پوشش را زیر پا می‌گذارد، ناخودآگاه توجه‌ها را از کار اصلی منحرف می‌کند. مشکل اصلی من این است که این رفتارها بویژه در محیط‌های مختلط، نوعی پرخاشگری بصری و اصرار بر شکستن قوانین نانوشته جامعه است. این موضوع آرامش روانی محیط کار را بر هم می‌زند و بسیاری از افراد از آن غافل‌اند.

حجاب و نظم اجتماعی؛ نقش پوشش در حفظ کرامت و تعاملات

اختیار واقعی، توانایی کنترل چارچوب‌ها است

سمیه کاظمی ۴۲ ساله نیز به خبرنگار مهر گفت: عده‌ای آزادی را در برداشتن پوشش می‌بینند، اما در عمل، خود را تسلیم نگاه عمومی قرار داده‌اند. اختیار واقعی، توانایی کنترل چارچوب‌هایی است که دیگران با آن تو را می‌سنجند. وقتی حجاب رعایت می‌شود، زن به طور خودکار کنترل تعاملات را در دست دارد و به دیگران اجازه نمی‌دهد پا را فراتر از حدود خود بگذارند.

وی ادامه داد: حجاب به دیگران می‌فهماند که من را بر اساس افکارم بسنجید، نه فرم بدن و لباسم. اما بی‌حجابی، این کنترل را رها می‌کند.

کاظمی با تصریح اینکه بی‌حجابی تعطیلی اختیار خویش است، تصریح کرد: به عنوان یک زن در جامعه بی‌حجاب احساس امنیت نمی‌کنم و دغدغه‌های ذهنی بیشتری پیدا کرده‌ام.

اثر حجاب در ناهنجاری‌های اجتماعی خود را نشان می‌دهد

حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اثر حجاب بر مسائل اجتماعی گفت: حجاب به‌عنوان یک عامل فرهنگی، تنظیم‌کننده روابط اجتماعی است و در نگاه جامعه‌شناسی، یکی از سازوکارهای کنترل تعاملات اجتماعی محسوب می‌شود، یعنی حریم میان دو جنس را تا حدی حفظ می‌کند و از ایجاد ارتباط‌های خارج از چارچوب خانوادگی یا اخلاقی جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود: وقتی مرزهای حجاب از بین نرفته باشد، احتمال رابطه‌های ناسالم و خیانت زناشویی کاهش پیدا می‌کند. نگاه‌ها و روابط در محیط‌های اجتماعی مثل محل کار یا دانشگاه متعادل‌تر می‌شوند و به صورت غیرمستقیم، استحکام خانواده‌ها بیشتر و زمینه طلاق کمتر می‌شود.

حجت‌الاسلام ولدان ادامه داد: حجاب می‌تواند حس امنیت روانی و احترام متقابل را در جامعه تقویت کند. وقتی زنان و مردان مرزهای رفتار را بهتر درک می‌کنند، ارتباط‌ها بر پایه شخصیت و ارزش‌گذاری اخلاقی شکل می‌گیرد، نه جذابیت ظاهری. این نوع نگاه باعث بالا رفتن اعتماد و احساس امنیت در روابط خانوادگی می‌شود.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس با استناد به پژوهش‌های مختلف به‌ویژه در جوامع غربی و برخی کشورهای غرب آسیا بیان کرد: وقتی ارزش‌هایی مانند حجاب و عفاف کم‌رنگ می‌شوند، تأثیر مستقیم بر شاخص‌هایی مثل خیانت، فروپاشی خانواده و طلاق دیده می‌شود، زیرا تحریک بصری دائم روابط سالم را دشوار می‌کند و مقایسه ظاهری و میل تنوع‌طلبی تقویت می‌شود، در نهایت تعهد زناشویی کاهش یافته و طلاق افزایش پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام ولدان تصریح کرد: از دیدگاه اسلامی، حجاب فقط پوشش نیست، بلکه ارتباط اجتماعی و اخلاق را نظم می‌دهد. به همین دلیل بسیاری از علمای اسلام، حفظ حجاب را یکی از سپرهای مهم در برابر فساد اخلاقی و فروپاشی خانواده‌ها می‌دانند. با این حال، طلاق فقط به مسئله پوشش محدود نیست. عوامل بسیاری مانند مشکلات اقتصادی، ضعف مهارت‌های ارتباطی، فشارهای روانی و اجتماعی، تغییر ارزش‌های نسلی نیز در آن دخیل‌اند، اما در کنار این‌ها، رعایت حدود اخلاقی از جمله حجاب نقش پیشگیرانه مهمی دارد که بستر طلاق را کاهش می‌دهد.

منافات بی‌حجابی با فرهنگ ایرانی

حجت‌الاسلام ولدان ریشه پوشیدگی را در فرهنگ ایرانی از دوران پیش از اسلام دانست و افزود: در فرهنگ ایرانی، از دوران پیش از اسلام تا امروز، پوشیدگی و آراستگی در لباس همیشه نشانه وقار، احترام و منزلت اجتماعی بوده است.

وی نمونه‌هایی از دوره هخامنشی و اشکانی را که در آن زنان و مردان لباس‌های بلند و پوشیده می‌پوشیدند و این حجاب، نه به‌معنای حجاب شرعی، بلکه برای حفظ حرمت و نجابت بود را ذکر کرد و سپس افزود: در نگاره‌ها و آثار تاریخی مانند تخت جمشید، تصویری از بدن برهنه دیده نمی‌شود. این یعنی پوشش همواره بخشی از زیبایی‌شناسی ایرانی بوده است.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس ادامه داد: از دید فرهنگی، پوشیدگی نشانه‌ای از اصالت و احترام به خود و دیگران بوده و بی‌حجابی یا برهنگی گسترده با روح این فرهنگ سازگار نیست. پس از ورود اسلام، ارزش دینی حجاب، عفاف و کرامت زن به فرهنگ ایرانی افزوده شد. ایرانیان نه تنها این مفهوم را پذیرفتند، بلکه آن را با ذوق و هنر خود تلفیق کردند. شکل‌گیری چادر ایرانی، مانتو، روسری‌های رنگارنگ و سبک‌های محجبه اصیل نشانه همین ترکیب است. در واقع حجاب در ایران از اجبار تاریخی یا سیاسی فراتر رفت و بخشی از فرهنگ بومی شد.

وی بیان کرد: بی‌حجابی امروزه بیش از آن‌که یک موضوع صرفاً دینی باشد، یک پدیده فرهنگی و اجتماعی مدرن است. اما اگر معیار فرهنگ ایرانی اصیل را ملاک قرار دهیم، بی‌حجابی با آن منافات دارد، چون ارزش سنتی حیا و متانت را کمرنگ می‌کند که بر خلاف روح هنری ایرانی است که زشتی را با ظرافت می‌پوشاند، نه آشکار می‌سازد.

حجت‌الاسلام ولدان با بیان اینکه بی‌حجابی موجب گسست نسلی از ریشه‌های تاریخی و نمادهای هویت می‌شود، افزود: بی‌حجابی با فرهنگ ایرانی در تضاد است، زیرا پوشش در ایران همیشه نشانه عزت، حیا، و زیبایی درونی بوده است. تغییرات در نگرش نسل جوان، بیشتر حاصل جهانی‌شدن و رسانه است تا بخشی از فرهنگ اصیل ایرانی.

حجاب و نظم اجتماعی؛ نقش پوشش در حفظ کرامت و تعاملات

حجاب امری اجتماعی است نه یک امر شخصی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس بر ماهیت حجاب تأکید کرد و گفت: حجاب امر دینی است و اکثر مردم ما خود را متدین می‌دانند. باید به افراد فهماند مساله حجاب ربطی به حکومت ندارد. حجاب امری است که از ۱۴۰۰ سال پیش حتی زمانی که حکومتی نبوده مردم رعایت می‌کردند و حکم ابدی اسلام است.

وی تصریح کردند: حجاب امری اجتماعی است نه یک امر شخصی. اگر مسائل را باز کنیم متوجه تبعات و آسیب‌های حجاب اختیاری می‌شویم.

حجت‌الاسلام ولدان افزود: با استناد به شواهد بیرونی می‌توان به آسیب‌های حجاب اختیاری پی برد. کشورهای غربی آزادی دارند اما آیا رخدادهایی که در روایات پیش بینی شده بود در این جوامع رخ داده است؟ آیا کسی می‌تواند ثابت کند که آن‌ها آزادی را آوردند و در عین حال بدون هیچ مشکل و مفسده‌ای زندگی می‌کنند؟ آمار تخلفات، جرایم و ناهنجاری‌های جنسی این موضوع را به صورت کامل نشان می‌دهد و جای بحث باقی نمی‌گذارد.

اصلاح بدحجابی نیازمند آگاهی‌بخشی است

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد چوگانی، مدیر مرکز تخصصی فقه و حقوق امام حسین (ع) شیراز، در سخنانی بر اهمیت و جایگاه بنیادین حجاب در اسلام و جامعه تأکید کرد و آن را فراتر از یک رفتار ظاهری، مسئله‌ای عمیقاً اعتقادی و فرهنگی دانست.

حجت‌الاسلام چوگانی معتقد است بخش قابل توجهی از رفتارهای نادرست در حوزه حجاب، ناشی از نادانی و جهل نسبت به اهمیت حیا و عفت است و با آگاهی‌بخشی و آموزش صحیح، امکان تغییر مثبت در این زمینه وجود دارد.

نقش خانواده و پرهیز از اجبار در دین‌داری

وی در ادامه سخنان خود بر نقش محوری خانواده در تربیت تأکید کرد و یادآور شد: پدران و مادران وظیفه دارند ارزش‌های حیا و عفت را به فرزندان خود آموزش دهند. دین اسلام، دینی متین است و نباید عبادت خداوند با زور و اجبار تحمیل شود؛ چرا که اکراه و فشار نتیجه‌ای معکوس داشته و اثرات منفی بر جای خواهد گذاشت و باید با ملایمت و مدارا رفتار کرد.

مدیر مرکز تخصصی فقه و حقوق امام حسین (ع) شیراز در ادامه سخنان خود به ارزش حیای زنانه اشاره کرد و آن را نه عقب‌ماندگی، بلکه نوعی تدبیر دانست که در نهایت به حفظ شخصیت و هویت زن کمک می‌کند.

وی تاریخ غرب را به عنوان شاهدی بر این مدعا مثال زد و گفت: در ابتدا در غرب نیز زنان دارای حیا و عفت بودند، اما با ظهور صنعت و نیازهای اقتصادی، زنان به عنوان نیروی کار ارزان و قابل بهره‌برداری مورد استثمار قرار گرفتند.

حجت‌الاسلام چوگانی هشدار داد که غرب امروز تحت شعارهای آزادی و حقوق زنان، در صدد است تا ارزش‌های اسلامی و حیا را از زنان مسلمان بگیرد و آن‌ها را به سمت بی‌حیایی و بی‌شرمی سوق دهد تا بتواند به اهداف سوءخود دست یابد.

مدیر مرکز تخصصی فقه و حقوق امام حسین (ع) شیراز بر ضرورت رویکرد فرهنگ‌سازی، منطق و تدبیر در مقابله با بدحجابی و همچنین خنثی‌سازی هجمه‌های فرهنگی دشمنان تأکید کرد و گفت: مسئولان کشور تلاش کنند با مدیریت صحیح و حسن تدبیر، قادر به حل این مسائل باشند.

کد مطلب 6640675

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • NP IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      ببینید این چادری که زنان دختران سر می کنند نمیگن حجاب محجبه در اسلام و در سوره آیه قرآنی و عربی حجابه یا حجابت میشه نقاب و پرده همان جا که خداوند می فرماید که نقاب و پرده ها خواهند افتاد ، در یک سوره دیگر هم اشاره به پوشیده شدن بدن شده که این دو در تلفظ معنا متفاوته .
    • NP IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      در اسلام زمان پیامبر به پوشش کامل پرده نقاب به صورت کامل به چهره زن برای دیده نشدن نامحرمان میگفتن محجبه حجاب کامل نه اینایی که متفاوت غیر این داریم می بینیم . و دارند از جمله حجاب محجبه استفاده می کنند . حجاب واقعی اصلی حقیقی یعنی پرده نقاب کامل حتی چشم و صورت که گرفته می‌شد و فقط همسر خانواده فرزند و هم جنس زن می تونست چهره زن رو ببینه نه نامحرمان
    • NP IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      حجاب اصلی واقعی یعنی ندیده شدن و پرده نقاب کامل به رخسار چهره زن از نوک سر تا زیر پا پوشیده میشد به این میگفتن حجاب محجبه کامل که در قرآن به عربی میشه حجابه یا حجابت البته من تایپ فارسی چون دارم استفاده می کنم شما می تونید به قرآن و زبان تلفظ ترجمه صحیح عربی مراجعه کنید
    • NP IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      من به عنوان یک خانم نمیگم محجبه نه از جمله حجاب حجابدار استفاده نمی کنم چون حجاب من کامل نیست حتی صورت چهره میگم در با توجه به سوره قرآنی در آیات دیگر میگم من پوشش دارم یا پوشیده هستم یا داری پوشش یا این جنس پوشش رو دارم یا این پوشش رو دوست دارم اغلب خانم ها با پوشش چادر هم توجه به این نکته ندارند
    • NP IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      بعد میگن نشستن میپرسن چرا ملت از حجاب نفرت دارند یا فراری هستند یا نمی پذیرند خوب خانم محترم شما حجاب محجبه رو با بقیه سبک پوشش ها در اسلام خوب معرفی نکردید .. و به هر حجابی نمی گن حجاب کامل
    • NP IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      الان هر اقوامی یک سبک پوشش حجاب مختلف داره کشورهای حاشیه خلیج فارس در گذر زمان تغییرات زیادی در سبک پوشش حجاب اصلی واقعی دادند ، برخی از زنان همان حجاب اصلی که همون پوشش کامل صورت چهره به طور کامل دارند استفاده می کنند برخی هم چهره پوشیده با نقاب پرده که فقط قسمت چشم ها بیرونه، برخی اومدن صورت پوشیده اما ابرو مثل موی سر هم دیده می شه که اینم اشتباهه ، خلاصه در گذر زمان در کشورهای عربی لباس ها پوشش ها تغییرات زیادی پیدا کرد .. و این حقیقت رو خودشون هم علما گفتند .
    • NP IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      الان ما در ایران و منطقه پوشش پوشیده داریم نه حجاب حجابدار محجبه کامل با اون چیزی که در قرآن از ( پرده نقاب کامل) گفته شده . پس این دو تا رو اشتباه نگیرید حجاب حجابدار یعنی هیچ نامحرمی حتی نتونه صورت یک زن رو ببینه جز همسر فرزند خانواده و دوستان زن اون خانم ..
    • NP IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      که متاسفانه در ایران همین مساله به اشتباه توضیح داده شده آگاهی اطلاعات درستی به جامعه دختران زنان داده نشده و همه افرادی که دارند از چادر یا هر نوع پوششی سبکی برای پوشش خود و پوشیدن استفاده می کنند به اشتباه میگن حجاب محجبه حجابدار یا به عربی حجابه در صورتی نقاب پرده به چهره از نوک سر تا زیر پا ندارند ..
    • NP IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      برای همینه که تاکید دارم لباس اقوام عرب هم در گذر زمان تغییرات زیادی پیدا کرده از لباس های با پوشش مناسب اقوام ایرانی الگوبرداری طراحی بشه تا جامعه دختران ایران کشورمون پوشش های مناسب ایده آل رو بپذیرند .. خوششون بیاد علاقه پیدا کنند که این متعلق به کشور خودمونه ، از کلمه جمله های حجاب محجبه استفاده نشه چون واقعا این سبک حجاب بدون پرده نقاب حجاب کامل نیست .
    • NP IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      اگر می خواهید جامعه خراب نشه درگیر پوشش سبک لباس غربی برخی کشورهای شرقی و پوشش های نامناسب به اسم اسلام نشه اگر می خواهیم پوشش ها درست باشه درست عمل اجرا بشه اگر می خواهیم کشور از بی بندوباری خلاص بشه باید خودمون از داخل شروع کنیم ... و با اصلاح شیوه های خودمون در داخل کشور و اهمیت دادن به الگو گیری از پوشش اقوام خودمون پوشش مناسب ایده آل رو برای پوشش بدن زنان در جامعه به مد و به روز توسعه رواج بدیم حتی اگر چادر یا هر چیزی رو که نخواستند یا دوست ندارند .
    • NP IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      الان من دو تا خواهر شوهر دارم هر دو تا هم کاملا از بالا تا پایین پرده نقاب به صورت چهره می‌زنند و هیچ نامحرمی نمی تونه ببینه فقط خود خانم ها و همسر فرزندان خانواده پدر مادر برادر و خواهر خودش . به این زنان میگن محجبه یا به عربی حجابت یا حجابه به معنای نقاب و پرده کامل حجاب دار با حجاب کامل در صدر اسلام که از همان الگو تا به امروز در داخل جنوب ایران و بیرون برخی زنان منطقه از گذشته گذشتگان تا به امروز پیروی می کنند . به بقیه سبک ها میگن پوشش پوشیده
    • NP IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      ببینید همه ما اشکالات داریم محجبه غیر محجبه نداره ، اما سوال اینه ما چه مسیری رو اشتباه رفتیم ما چه اقدامات مثبت خوبی رو برای پوشیده شدن بدن ها می تونستیم داشته باشیم اما نداشتیم که طراحی عمل و اجرا کنیم ، چادر پوشش کاملا ملی به سبک کشور خودمون باشه کار شده به سبک پوشش اقوام ایرانی یا مانتو چیزی که متعلق به اصالت ریشه تمدن کشور خودمون باشه . من که میگم قطعا دختران کشورمون اگر بخوان خوششون بیاد حتما می پذیرند
    • NP IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      هیچ کسی نمیاد بگه ما مقصر هستیم بیایم به خوبی مشکلات رو رفع کنیم تو فضای مجازی هم که قربونش حتی چادری هامون بقیه رو مقصر می دونند اون طرف هم چادری ها در حال محکوم کردم همدیگر یکی نیست بگه بابا تمام کنید بچسبید برنامه ریزی کنید برای خارج شدن از این چالش ها دردها مشکلات در جامعه که غرب شرق معاندین حتی براش سال ها نقشه کشیدند تا ایرانی رو از پوشش لباس مناسب حتی برگرفته از اقوام داخل کشور فرهنگ خودش در تمدن دور کنه
    • NP IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      باور می کنید به عنوان یک زن پوشیده دارم عملکرد رفتار خود افراد مثل خودم با جامعه متاسف می شم .. رها شدگی گسترش بی پوششی در کشور ما از یکی دو سال پیش شروع نشده که حالا فکر کنیم زودی هم رفع حل میشه تمام میشه همه هم رو به پوشش درست میارن، نه! باید کار کرد در درون ریشه ای اساسی حل کرد نه با جنگیدن خیلی صبر استمرار حوصله می خواد .. چون خیلی از این دختر خانم ها تو خانواده ها با پوشش راحت بزرگ شدن که یک بخشش برمی گرده به تربیت پوشش فرزندان در خود خانواده
    • NP IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خیلی از خانواده ها حتی در پوشش دختران خودشون عاجز ناتوان هستند و یا برخی دختران چون داخل منزل همیشه راحت بودن تصور می کنند در سطح شهر فضای عمومی هم باید می تونن هر طور بخواهند می تونند راحت باشند خونه رو با فضای بیرون عمومی اشتباه گرفتند ، یا برخی خانواده ها کلا خودشون خیلی راحت هستند و هر طور دوست داره میگن فرزندم می تونه بگرده مشکلی هم نداره . ببینید همه اینا با توجه به الگو و روش تربیتی که در خانواده ها دارند شکل گرفته باید براشون برنامه ریزی تصمیم گیری در فضای عمومی شهر بشه
    • NP IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      3 0
      پاسخ
      بله نمی شهه همه رو با توجه به تربیت ها روش های گوناگون در خانواده از کودکی چادری کرد و اون چیزی که ما دلمون می خواد تبدیل کرد، اما می شه برای کنترل در کف خیابان ها برای همه نوع سبک پوشش های ملی مناسب با کیفیت برنامه ریزی کرد .. قطعا دختران زنان کشورمون انقدر با شخصیت خوب باوقار هستند با اصالت که حتما می پذیرند رعایت می کنند می دونم دختران ایرانی در پوشش در خیابان ها بهترین هستند بهترین در منطقه و جهان خواهند بود خواهند شد و خواهند درخشید . ✨️🇮🇷
    • NP IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      2 0
      پاسخ
      بعد مساله توانمندی مردم دخترانمان زنان سرزمین ما در خرید لباس خیلی مهمه به قیمت ها هم باید توجه بشه گرون نباشه که نتونن بخرن و لباس های پوشیده با پوشش مناسب بدن در دسترس همه دختران کشور قرار بگیر تنوع خیلی مهمه کیفیت مهمه قطعا دختران زنان کشورمون با دیدن این چیزا داخل کشور خودمون بی بندوباری بدون پوشش بدن در خیابان ها فضای عمومی نمیشن ..
    • NP IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      الحاجب در عربی قرآن در سوره آیه قرآنی و در زبان عربی به معنای پرده و نقاب کامل هست . که خداوند سوره آیه هم نازل کرده غطاء در عربی به معنای پوشش و پوشیده هست . الان حجاب کامل در صدر اسلام حجابی بود که صورت با پرده نقاب کامل از چشم نامحرمان پوشیده میشد و اصلا صورت چهره زنان دختران دیده نمی شد الان جامعه ما زنان که چادر میزارن به سبک های مختلف و صورت پیداست نمی گن (الحاجب محجبه باحجاب کامل با پرده نقاب کامل به چهره)( میگن غطاء یعنی پوشش مناسب داشتن پوشیده شدن یا دارای پوشش هستند )
    • NP IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خیلی ها در جامعه در سبک پوشش تصور می کنند که الحاجب محجبه حجاب دار هستند در صورتی که تا وقتی پرده پوشش نقاب کامل به چهره ندارند نزنند کل صورت در پوشش نقاب و پرده نباشه نمیگن الحاجب به معنای محجبه باحجاب حجابدار، به افراد پوشیده بدون نقاب پرده کامل به چهره به عربی در قرآن فقط میگن غطاء یعنی پوشیده پوشش ..
    • NP IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      الان از نظر من در جامعه ما پوشش چادری داریم نه با حجاب حجابدار محجبه کامل کل اعضاء بدن الحاجب پرده و نقاب کامل به صورت و پوشش کامل کل بدن حتی دست ها برای دیده نشدن گفته میشه که به ندرت در ایران جنوب چنین زنانی با اراده ی بسیار قوی بالایی و در منطقه هستن در پوشش حجاب محجبه بودن ما در کشور فقط غطاء همان پوشش پوشیده رو بیشتر داریم . برای همین من از محجبه با حجاب حجابدار استفاده نمی کنم وقتی دارای حجاب کامل نقاب پرده کامل به چهره در سبک پوشش خودم نیستم فقط از جمله غطاء پوشش پوشیده استفاده می کنم .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها