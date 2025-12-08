  1. اقتصاد
اسنپ و تپسی هزینه سفر را افزایش نمی‌دهند

سکوهای اینترنتی فعال در حوزه تاکسی‌های اینترنتی متعهد شده‌اند هزینه تمام شده سفرها از بابت افزایش نرخ سوخت افزایش ندهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پخش، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان برنامه و بودجه، و اسنپ و تپسی در اطلاعیه مشترکی اعلام کردند: با توجه به مصوبه شماره ۱۴۶۸۴۳ هیأت محترم وزیران در خصوص بنزین و در نظر گرفته شدن سهمیه سوخت برای رانندگان / راکبان فعال در سکوهای اینترنتی وفق ماده ۶ تصویب‌نامه مزبور، نکات زیر را به استحضار جامعه و بالاخص کاربران سکوهای اینترنتی می‌رساند:

۱- سقف سهمیه سوخت در نظر گرفته شده برای هر خودروی بنزینی ۲۰۰ لیتر در ماه (مازاد بر ۶۰ لیتر نرخ اول و ۱۰۰ لیتر نرخ دوم) و برای هر خودروی دوگانه‌سوز ۹۵ لیتر در ماه (مازاد بر ۳۰ لیتر و ۱۰۰ لیتر) می‌باشد و برای هر موتورسیکلت فعال و دارای کارت سوخت ۴۰ لیتر در ماه (مازاد بر ۲۵ لیتر نرخ اول و ۳۵ لیتر نرخ دوم) خواهد بود. لازم به ذکر است که امکان سوختگیری مازاد بر سهمیه اعتباری ریالی (خودروهای بنزینی به میزان ۲۰۰ لیتر و خودروهای دوگانه‌سوز به میزان ۹۵ لیتر) در جایگاه‌های سوخت وجود دارد، اما سهمیه اعتباری-ریالی به آن تعلق نخواهد گرفت.

۲- اعطای سهمیه به صورت اعتباری- ریالی پس از اعلام مشخصات سفر و پیمایش توسط سکوها خواهد بود و مابه‌التفاوت نرخ دوم (۳ هزار تومان) و نرخ آزاد جایگاه (۵ هزار تومان در زمان ابلاغ مصوبه)، پس از انجام فرایند محاسبه پیمایش طی شده توسط وزارت کشور از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به طور مستقیم به حساب بانکی رانندگان / راکبان واریز خواهد شد. نحوه محاسبه پیمایش و تبدیل آن به سهمیه اعتباری ریالی، طی دستورالعمل اجرایی توسط دولت ابلاغ خواهد شد.

۳- محاسبه پیمایش صورت گرفته از کیلومتر اول آغاز سفر در هر ماه صورت خواهد پذیرفت و تمام کاربران فعال در سکوها (بجز موتورسیکلت‌های فرسوده و فاقد کارت سوخت) مشمول دریافت سهمیه خواهند شد.

۴- خودروهای وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی ثبت نام شده در سکوها که به هر نحو سهمیه یارانه‌ای ایشان حذف می‌گردد، مبتنی بر پیمایش ماهیانه تأیید شده توسط وزارت کشور مشمول دریافت سهمیه بند اول (خودروهای بنزینی به میزان ۲۰۰ لیتر و خودروهای دوگانه‌سوز به میزان ۹۵ لیتر) خواهند شد.

۵- سکوهای اینترنتی فعال متعهد می‌گردند هزینه تمام شده سفرها از بابت افزایش نرخ سوخت افزایش نیابد. لازم به توضیح است که سازوکار قیمت گذاری پویا مبتنی بر عرضه و تقاضا حفظ خواهد شد.

    • ایرانی IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      الان نه ولی بعدا چرا .
    • راننده اسنپ IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      مدیران اسنپ یا پشتیبانی خیلی اشتباه میکنند با این هزینه های سر به فلک کشیده چطور هزینه کرایه را بالا نمیبره امتیاز صفر یعنی بنده فقط مجانی مسافرکشی کنم ۲۳درصد حق کمیسیون ومالیات هزینه تعویض روغن یک میلیون دویست .لاستیک جفتی ۵میلیون. لنت یک دست کامل ۴میلیون تومان البته خودرو من پژو است کرایه پایین انصاف کجا رفته به تمامی رانندگان اسنپ پیشنهاد میکنم تعطیل کنید وسیله تان را داغون نکنید برید مسافر کشی ازاد روزی دو سرویس کافی است درامدش بیشتر از اسنپ
    • IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      راننده باید از جان خود مایه بگذارد تقریبا همه رانندگان در حال کنار کشیدن از مسافر کشی با در امد ناچیزند دولت تعداد وسایل نقلییه عمومی را چند برابر کندتا شاید خیابانها و جاده ها کمی خلوت شوندهمچنین محدودییت تردد خودرو در کل شهر را اعمال کنداین ترافیکهای وحشتناک باعث الودگی چند برابری شهر ها میشود موترها را نیز به سمت موتور برقی هدایت کند
    • رضا IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      قیمت بنزین که بالا می‌ره تنها هزینه سوخت نیست که گرون شده استهلاک وسیله نقلیه هم به همون مقدار زیاد شده اگر هزینه سفر بالا نره قطعا کسی با این قیمتها کار نمیکنه و عرضه و تقاضا بهم میخوره و قیمتها افزایشی میشه
    • بهمنیار IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      این سهمیه بندی برای کاربرهای اسنپ مثل قبلا عمل میشه یه مدت تعلق میگیره وبعد که عادی میشه سهمیه بنزین هم پر میکشه
    • محمد IR ۰۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      چهار ماه کمک هزینه بنزین رو میدن دوباره قطع میکنن چیزی جز دروغ از شماها نشنیدیم
    • ناشناس IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      سلام چرا غیر واقع صحبت میکنید از حالا که هوا سرد شده قیمت اسنپ و تپسی گران شده . من در هفته چندین بار یک مسیر مشخص را سفر دارم و بیش از 50 درصد گران شده . میفرمایند طبق تعرفه تاکسی تلفنی شده
      • مهدی IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
        والا همین الانم کرایه ها مال چندسال قبله شما مسیری که میری رو همونو با اژانس برو تا بفهمی اسنپ وتپسی چقدر مفت بری میکنن،یا اینکه برو کنار خیابون دربستی بگیر تا قیمتا دستت بیاد..والکی شایعه پرا کنی نکنی
      • حامد IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
        شما میتونی بری با اتوبوس یا تاکسی خطی بری .وقتی هزینش برا زیاده مجبور که نیستی دربست بگیری.
    • javidan IR ۰۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      مفت بری و ...برای راننده وخودرو سود ودرصد برای اسنپ
    • حضرتی IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      هزینه سفرهای اینترنتی ارزان نیست مفت است .مردم انتظار سفر مفتی دارند بدون در نظر گرفتن راننده .با پول یک چیپس میشه یک سفر داخل شهری رفت .این انصاف نیست
    • کاوه IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      اگه واقعا مفت بری هست چرا انجام میدهید اسنپ چهارماه سهمیه بنزین سری قبل را به رانندگان بدهکار است چطوردوباره بهش اعتماد کنند
    • مهدی IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      منم اسنپ کار میکنم بنظر من هم مردم انتظارذارن مفت برن اینور اونور اینکار فقط باعث ریزش رانندگان میشه
    • روح الله IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      کرایه خیلی اوضاع خرابی بعض ازراننده هنوزکرایه نیامده روی هواقبول میکند
    • ناشناس IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      در تهران واقعا نظارتی رو تاکسی های اینترنتی نیست چرا سقفی برای افزایش نرخ کرایه وجود ندارد بله از وقتی اعلام کردن بنزین می خواد گرون بشه حداقل ۵۰ ۶۰ تومن رو نرخی کرایه های رفته من همین دیشب برای یک مسیر از کریمخان تا صادقیه ۳۸۳ هزار تومن دادم واقعا اجحاف در حق مسافر

