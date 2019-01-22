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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۴۲

امیرآبادی با مهر تشریح کرد؛

جزئیات طرح حذف یارانه بنزین/ ۲۰ تا ۳۰ لیترسهمیه ماهانه به قیمت ۹۷

جزئیات طرح حذف یارانه بنزین/ ۲۰ تا ۳۰ لیترسهمیه ماهانه به قیمت ۹۷

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی جزئیات طرحی برای الحاق به لایحه بودجه جهت حذف یارانه بنزین را تشریح کرد.

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - فهمیه رضیان؛ احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس جزئیات طرحی برای الحاق به لایحه بودجه ۹۸ در راستای حذف یارانه بنزین و واقعی شدن قیمت بنزین را تشریح کرد.

جزئیات این طرح به شرح زیر است:

۱. دولت موظف است به هر ایرانی دارای کد ملی بجز ساکنین خارج کشور معادل ۲۰ تا ۳۰ لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷ برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت سوخت سرپرست خانوار اختصاص داده ‌شود.

۲. قیمت بنزین خارج از این سهمیه بر مبنای ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس (با نرخ تسعیر سامانه نیما) محاسبه خواهد شد.

۳. در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد می‌توانند اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاه‌های شتاب ATM به افراد دیگر واگذار نمایند و در غیر این صورت در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش واگذار و معادل ریالی آن (مطابق نرخ متوسطه ماهانه بنزین آزاد - قیمت پایه بنزین) در کارت‌های بانکی واریز و قابل برداشت خواهد بود.

۴. دولت موظف است برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی مانند، تاکسی‌ها (اعم سنتی و اینترنتی)، وانت‌ها و آمبولانس در سه ماه اول سال سهمیه مکفی متناسب با پیمایش آنها اختصاص دهد. در فاصله زمانی این سه ماه، خودروهای خدمات عمومی باید با استفاده از تسهیلات بند «۶» این تبصره نسبت به دوگانه سوز کردن خودروی خود اقدام نمایند. بعد از این تاریخ سهمیه خودروهای عمومی حذف خواهد شد.

۵. مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولید شده در داخل و بنزین صادراتی به ردیف بودجه واریز شده و صرفاً جهت کمک به حمل‌ونقل عمومی، دوگانه‌سوز کردن خودروها و اشتغال اختصاص می‌یابد. عملکرد این بند هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی و مردم ارائه می‌شود.

۶. منابع حاصل صرفاً بابت امور زیر اختصاص می‌یابد:

۲۰ درصد از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ درصد با اولویت وانت‌بارها و تاکسی‌ها (اعم از اینترنتی و سنتی) به مالکان خودروهایی که طی سال ۱۳۹۸، خودروی خود را دوگانه‌سوز نمایند، اختصاص می‌یابد. تسهیلات پرداختی بابت دوگانه‌سوز کردن خودروهای صرفاً با هر بار سوختگیری در جایگاه‌های سی‌ان‌جی مستهلک شده و در صورت عدم استفاده از سی‌ان‌جی، سود تسهیلات ارائه شده با حداکثر سود شبکه بانکی محاسبه خواهد شد.

٢٠ درصد از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ درصد برای خریداران خودروهای پایه گازسوز و دوگانه‌سوز با ظرفیت باک بنزین محدود (کمتر از ۱۵ لیتر) از خودروسازهای داخلی اختصاص می‌یابد.

۶۰ درصد از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ درصد به شهرداری‌ها بابت؛ خرید اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی کم‌مصرف (با اولویت برقی و گازسوز) و توسعه ناوگان مترو و اشتغال اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

کد مطلب 4520947

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    نظرات

    • IR ۱۸:۵۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      10 1
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      کاش حقوق ما هم مثل شما نجومی‌بگیرها بود که دغدغه هزینه بنزین را نداشته باشیم. انصافتون کجا رفت
    • IR ۱۹:۴۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      8 0
      پاسخ
      با این طرحهای من‌درآوردی آبروی ملت و کشور را می برید. یک ابرتورم دیگر باعث بدتر شدن زندگی مردم می شود. شما را بخدا کمی بفکر این مردم باشید. دلار را گران می کنید و بعد بنزین به قیمت 90 درصد؟ پس حقوقها چی؟
    • سيدمرتضي ناصريان IR ۱۹:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      0 5
      پاسخ
      با سلام - اصل طرح از نظر عدالت اقتصادي و بهبود الگوي مصرف بنزين و كمك به اقشار محروم عالي است ولي متن آن نپخته است و از نظر مقررات نويسي ضعيف و از نظر قابليت اجرايي دشوار مي نمايد.
    • حسین IR ۱۹:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      15 0
      پاسخ
      خجالتم خوب چیزیه 30 لیتر برای ماشین های ایرانی که مصرف بالایی داره میخواهید بدهید ..لابد منت هم میزارید یه خورده زحمت بکشید تا کارشناسی بکنید ...باید این 30 لیتر برای لب مرزها تعیین بشه تا قاچاق نشه .
    • IR ۱۹:۵۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      5 2
      پاسخ
      آيا خودرو هاي توليد داخل همانند خودروهاي خارجی است؟ چرا هر كجا منفغتتان طلب ميكند اونها را اسم ميبريد و هر كجا به ضررتان باشد نه
    • علی IR ۲۰:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      10 0
      پاسخ
      بسیار ناعادلانه و ظالمانه است. این افزایش قیمتها تمامی ندارد؟
    • مرزنشین IR ۲۰:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      1 8
      پاسخ
      طرح عالی است. در این صورت قاچاق بنزین صفرمی شود اگه هم باشه فقط سهمیه خود افراده. (و حق دیگر اشخاص نیست).
    • FR ۲۰:۱۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      2 0
      پاسخ
      شاید یکی ماشین به نام خانومشه تکلیف چیه
    • محمدی IR ۲۰:۱۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      0 3
      پاسخ
      این طرح خوب و عاقلانه‌ای است. کاش در سال ۱۳۸۹ این طرح اجرا می‌شد. هر چند بدون ایراد هم نیست اما از بسیاری از طرح‌های مشابه بهتر و هدفمندتر است.
    • هاشم IR ۲۰:۲۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      2 1
      پاسخ
      با این طرح دولت تدبیر و امید همه ملت را دلال بنزین میکنند و هم به قول اول انتخابات که ما با کلید تدبیر و امید همه مشکلات را رفع میکنیم را تعبیر خواهند نمود . علی برکت اله
    • IR ۲۰:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      4 0
      پاسخ
      بهتر است که این طرح که برای کسانی که مطرح می کنند ابتدا برای خودشان و در زندگی خودشان و برای خانواده خودشان پایلوت شود. این طرح نارضایتی ایحاد می کند و تورم را بالا می برد.
    • ممتبی IR ۲۰:۵۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      3 1
      پاسخ
      این طرح واقعا افتضاحه ما برای سرکار رفتن هم به مشکل بر میخوریم نمایندگان فقط خودشون رو میبینن و متوجه نیستن. من بعد باید ماهانه یک میلیون بابت هزینه بذاریم کنار. آیا حقوق ها هم مثل کشورهای همجوار پرداخت میشود
    • IR ۲۰:۵۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      4 0
      پاسخ
      مردم به قدر كافي تحت فشار سو مديريت اصلاح طلبان هستند لطفا شما مزيد بر علت نشويد.
    • مجتبی IR ۲۰:۵۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      4 0
      پاسخ
      آیا حقوق ها در ایران مانند کشورهای حاشیه خلیج فارسه که بنزین به اون نرخ باشه؟ آیا متوجه هستید که حقوق ما به اندازه حقوق شماها نیست؟ آیا متوجه هستید مصرف عادی بنزین 300 لیتر در ماه هست نه 30 لیتر؟ آیا و آیا و صد آیای دیگر...
    • مجتبی IR ۲۱:۰۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      3 0
      پاسخ
      آیا متوجه هستید برای سرکار رفتن مصرف 300 لیتر لازمه و ناوگان عمومی با این شرایط قابل استفاده نیست و در صورت استفاده از ماشین شخصی باید 1500 هزار تومن هزینه کرد و آیا متوجه هستید سطح حقوق ها کفاف نمیده
    • بهروز IR ۲۱:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      7 0
      پاسخ
      فقط بنزین مانده گران بشه که اونم گران میشه. شما نمایندگان که از جیب مردم خبر ندارید.
    • کارمند IR ۲۱:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      4 0
      پاسخ
      ۹۰ درصد فوب خلیج فارس؟ شما به ما ۵۰ درصد فوب خلیج فارس حقوق بده ما به قیمت فوب خلیج فارس بنزین میزنیم.
    • بایرام IR ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      8 0
      پاسخ
      خدا عاقبت این مرد مظلوم را به خیر کند با این تصمیمهای عجیب و غریب ونا آگاهانه که چه شود..
    • Azad IR ۲۲:۲۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      9 0
      پاسخ
      بدترین کاری که در مورد بنزین میخوان انجام بدهند. جور بی عرضگی مسئولین را مردم باید بدهند
    • IR ۲۲:۴۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      0 3
      پاسخ
      ممنون ............................................
    • IR ۲۳:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      3 0
      پاسخ
      ای داد و ای بیداد
    • عباس ط FR ۲۳:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      10 0
      پاسخ
      حالم از طرح و برنامه هاتون که فقط ملت رو برای چپاول هدف قرارداده بهم میخوره.
    • سجاد IR ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
      2 0
      پاسخ
      سلام؛ این همون طرح احمدی نژاد هست که یه زمانی همین مجلسیان و دولت کنونی جلوش سنگ اندازی کردن که کامل اجرا نشه. دقیقا مثل همون طرح بعد از مدتی که نرخ بنزین رو آزاد کردن، به بهانه ای رایانه اش قطع میشه
    • کلوخ IR ۰۰:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
      3 0
      پاسخ
      مملکت گل و بلبل، چه شود با این کارشناسان درد و رنج ندیده
    • حسین TW ۰۰:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      ماده پنج، بخش اشتغال، مبهم هست، و ممکنست حیف و میل شود. بهترست فقط صرف حمل و نقل عمومی، توسعه حمل و نقل ریلی شود.
    • مسعود IR ۰۰:۵۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
      2 0
      پاسخ
      ظاهرا قراره این طرح مفید فایده باشه، ولی تجربه نشان داده که فقط فاز اول اینگونه طرحها اجرایی میشود و در این طرح جدید هم فقط فاز اول آن که همانا حذف سوبسید سوخت است اجرا میشود و بقیه آنهم صرف آشنایان !
    • ایمان IR ۰۱:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
      0 3
      پاسخ
      طرح خوبی است به شرط اینکه در عمل درست اجرا شود و اینکه در بحث اشتغال بیشتر کار شود و به تولیدکنندگان تسهیلات پرداخت شود نه به شهرداریها.
    • حقیقت IR ۰۶:۴۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
      0 4
      پاسخ
      اگر درست اجرا شود درصدی ازحق مردم بصورت واقعی به سفره ها میاید.
    • IR ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      هزار الله اکبر
    • رسا IR ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      علی برکت الله

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