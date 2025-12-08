پلیس: کلاهبرداران ۲۰۰ میلیاردی در ری دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری دو متهم کلاهبرداری ۲۰۰ میلیارد ریالی و همچنین کشف ۱۲۰ میلیارد ریال کالای خواب و بهداشتی قاچاق در دو عملیات جداگانه پلیس خبر داد.

مافی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پس از مراجعه چند شهروند به پلیس فتا مبنی بر کلاهبرداری با شیوه چک بلامحل و خرید فضای مجازی توسط دو فرد ناشناس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت. وی افزود: با پیگیری‌های کارشناسان پلیس فتا، دو متهم که در داخل کشور اقدام به کلاهبرداری می‌کردند، در مخفیگاهشان در محدوده سه‌راه تقی‌آباد با همکاری عوامل کلانتری ۱۷۳ امین‌آباد دستگیر و به ارتکاب کلاهبرداری ۲۰۰ میلیارد ریالی اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی ری همچنین از کشف ۹۷ هزار قلم کالای خواب و بهداشتی قاچاق خبر داد و گفت: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بازرسی از یک واحد صنفی به این محموله قاچاق برخورد کردند. به گفته وی، ارزش تقریبی کالاهای کشف‌شده توسط کارشناسان بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است. در این رابطه نیز یک متهم ۳۵ ساله پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد

مافی با تأکید بر استمرار برخورد با سودجویان و قاچاقچیان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره تلفن یا سامانه پیامکی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.