مهدی عربلو، پزشک قلابی زیبایی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۸ مرداد امسال بود که پلیس فتا طی اطلاعیه‌ای مجوز انتشار تصویر بدون پوشش مهدی عربلو، پزشک زیبایی قلابی را جهت شناسایی در مخفیگاهش و طرح شکایت باقی افراد آسیب دیده از این شخص صادر کرد.

امروز ۱۸ آذر پلیس فتا تهران بزرگ خبر از دستگیری این شخص داد.

شاکی در شرح ماجرا گفت: من فوق‌لیسانس اتاق عمل دارم و سال‌ها در فضای درمان فعالیت کرده‌ام. هیچ‌وقت جراحی مستقل انجام نداده‌ام و تمام اعمالی که به نام من مطرح شده، داخل بیمارستان و توسط جراح اصلی انجام شده است. من فقط به‌عنوان دستیار جراح حضور داشتم و تمام پرونده‌ها، شهر و بیمارستان مشخص است.

وی افزود: ۱۸ فروردین به من ابلاغ شد که مراجعه کنم، اما همان زمان دستم شکسته بود و امکان حضور نداشتم. بعد از آن موضوع معلق ماند، اما ناگهان دیدم چهره‌ام منتشر شده و به‌عنوان متهم معرفی شده‌ام؛ در حالی که هیچ آسیب جدی به بیماری وارد نشده و حتی نظر کمیسیون هم عوارض دو تا سه درصدی را تأیید کرده است.

وی ادامه داد: من فرد ناآگاهی نیستم. در حال حاضر سال سوم پزشکی عمومی در دانشگاهی در ترکیه هستم و قوانین پزشکی را می‌شناسم. با این حال، برخوردی که با من شد کاملاً خارج از انصاف بود.

شاکی درباره سابقه مراجعه خود به آقای مهدی عربلو گفت: خود من از شاکیان ایشان هستم. پیج اینستاگرامی پُرفالوور داشت و مطبش همیشه شلوغ بود. هزینه‌هایش هم از بقیه پایین‌تر بود و همین موضوع باعث شد به او اعتماد کنم.

وی افزود: بلفاروپلاستی، لیفت لب، تزریق چربی، بوکال و چند اقدام زیبایی دیگر برای صورتم انجام دادم، اما نتیجه کاملاً برعکس شد. اسکارهای بدشکل، عدم تقارن شدید چشم‌ها و تغییر نامطلوب چهره از عوارضی بود که برایم باقی ماند.

شاکی در ادامه بیان کرد: بخشی از این اقدامات در مطب انجام شد، اما جراحی چشم و لبم در بیمارستان پاسارگاد نو و با مهر دکتر مهران تقوی گیلانی صورت گرفت. من هنوز بعد از چهار سال برگه اتاق عمل با مهر ایشان را در اختیار دارم.

متهم در توضیح عملکرد خود مدعی شد: من در جریان تمام اقدامات بوده‌ام و اعمال در بیمارستان و تحت نظارت انجام شده است. بیمارستان هم برای این کار مجوز داده بود.

اما شاکی در پاسخ گفت: بعد از طرح شکایت متوجه شدم ایشان اصلاً پزشک نبوده‌اند. همچنین مطب مدام تغییر می‌کرد و بیشتر در محدوده سعادت‌آباد فعالیت داشتند.

وی افزود: پس از ارسال ابلاغیه قضائی، از یک شماره ۰۹۱۲ با من تماس گرفتند و به من گفتند: “اگر شکایتت را پس نگیری، هر اتفاقی بیفتد پای خودت است.” این تماس را تهدید مستقیم تلقی کردم.

عکس‌های منتشر شده توسط پلیس فتا گویای آن است که این شخص، خود مسئول جراحی‌های زیبایی شاکیان بوده است.