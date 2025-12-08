همدان از عطش پاییز رها شد؛ باران به شهر بازگشت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمدرضا بهرامی‌صفت: پس از ۷۷ روز چشم‌انتظاری و بی بارانی صبح دوشنبه نخستین رگه‌های باران پاییزی بر چهره شهر تاریخی هگمتانه نشست و حال و هوای تازه‌ای به فضای شهری بخشید.

خیابان‌های همدان، که ماه‌ها خشک و عطش‌زده بودند، با قطرات باران رنگ امید گرفتند. این نخستین بارش، اگرچه ممکن است عطش زمین را یکباره رفع نکند، اما امید را به دل‌های مردم بازگردانده است.

هشدار هواشناسی همدان؛ ۲۴ ساعت بارش شدید در راه است

روح‌الله زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بارندگی همدان اظهار کرد: از بامداد امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه، بخش‌هایی از مناطق شمال‌غرب و جنوب‌غرب استان شاهد بارش‌های پراکنده و خفیف بوده‌اند و انتظار می‌رود این روند تا ظهر فردا با شدت ملایم ادامه پیدا کند.

کارشناس هواشناسی استان همدان افزود: بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی، از بعدازظهر فردا تا بعدازظهر چهارشنبه یک بازه ۲۴ ساعته با افزایش محسوس شدت بارش‌ها پیش‌ِرو خواهیم داشت و نیمه‌غربی و جنوب‌غرب استان، به‌ویژه دامنه‌های الوند و گرین، بیشترین سهم بارش را خواهند داشت.

زاهدی با اشاره به وقوع پدیده‌های جوی همزمان با فعالیت این سامانه بیان کرد: طی برخی ساعات، وزش باد شدید لحظه‌ای، تشکیل مه در ارتفاعات و گردنه‌ها و نیز بارش برف و باران دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: برای روز پنجشنبه از شدت بارش‌ها کاسته می‌شود و احتمال بارش‌های مخلوط برف و باران در برخی نقاط استان وجود دارد. همچنین جمعه پدیده غالب مه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان همدان درباره شرایط دمایی نیز گفت: با فعالیت سامانه بارشی، افزایش دمای صبحگاهی و کاهش نسبی دمای روزانه پیش‌بینی می‌شود. در ۲۴ ساعت گذشته، فرودگاه همدان دمای ۸ و ۱۶ درجه را ثبت کرده است؛ بهار با یک درجه سردترین و فامنین با ۱۸ درجه گرم‌ترین ایستگاه‌های استان بودند. سرعت باد در گلدپه نیز به حدود ۵۰ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

زاهدی در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌ِرو، احتمال لغزندگی معابر، کاهش میدان دید در گردنه‌ها و اختلال در تردد وجود دارد و توصیه می‌شود رانندگان و شهروندان نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند.

در پایان گفتنی است؛ بارش امروز اگرچه آغاز راه است و نمی‌تواند کمبود ماه‌های گذشته را جبران کند، اما روزنه‌ای از امید در دل مردمی گشود که هفته‌ها چشم به آسمان خشک دوخته بودند. همان آسمانی که ۷۷ روز هیچ نشانی از بارش نداشت، این بار با رگبارهای تازه نوید زمستانی پربارش‌تر را می‌دهد.

همدان پس از هفته‌های عطش، نفسی تازه کشیده و حالا نگاه‌ها دوباره به نقشه‌های هواشناسی دوخته شده است؛ چشم‌انتظار تداوم بارش‌هایی که بتواند هم زمین تشنه را سیراب کند و هم دل‌های خسته از پاییز خشک را آرام‌تر بسازد.