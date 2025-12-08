https://mehrnews.com/x39Pdf ۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۰ کد خبر 6682484 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۰ تصاویری از بارش برف و باران در پیرانشهر و مهاباد ارومیه - بارش برف و باران از امروز دوشنبه در بیشتر شهرهای آذربایجان غربی موجب خوشحالی مردم شده است. دریافت 21 MB کد خبر 6682484 کپی شد مطالب مرتبط تداوم فعالیت سامانه بارشی در کردستان تا چهارشنبه همدان از عطش پاییز رها شد؛ باران به شهر بازگشت اطلاعیه راهداری آذربایجان غربی درباره وضعیت جوی و ترافیکی پاشایی: دید افقی و لغزندگی جاده های سردشت کاهش یافت رحیمی: ۴۱.۲ میلیمتر بارش در موسالان سردشت ثبت شد بارش باران در قزوین؛ نفس تازه طبیعت پس از انتظار طولانی برچسبها بارش برف فرمانداری پیرانشهر پیرانشهر
