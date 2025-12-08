  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۰

تصاویری از بارش برف و باران در پیرانشهر و مهاباد

تصاویری از بارش برف و باران در پیرانشهر و مهاباد

ارومیه - بارش برف و باران از امروز دوشنبه در بیشتر شهرهای آذربایجان غربی موجب خوشحالی مردم شده است.

دریافت 21 MB
کد خبر 6682484

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها