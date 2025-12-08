  1. استانها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۰

پنجره مهر؛

تصاویری از بارش برف در تکاب و سلماس

تصاویری از بارش برف در تکاب و سلماس

ارومیه- بارش برف در سلماس و تکاب امروز دوشنبه موجب خوشحالی مردم این شهرها شد.

