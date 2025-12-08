https://mehrnews.com/x39PcS ۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۰ کد خبر 6682466 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۰ پنجره مهر؛ تصاویری از بارش برف در تکاب و سلماس ارومیه- بارش برف در سلماس و تکاب امروز دوشنبه موجب خوشحالی مردم این شهرها شد. دریافت 16 MB کد خبر 6682466 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف در جاده کندوان همدان از عطش پاییز رها شد؛ باران به شهر بازگشت بارش برف در بخش سارال از توابع دیواندره بارش برف چهره شهرهای آذربایجان غربی را سفیدپوش کرد تداوم ناپایداریهای جوی در کرمانشاه تا پایان هفته سرهنگ عبادی: جادههای مازندران لغزنده است آماده باش آذربایجان غربی در پی بارش برف؛ جاده ها مه آلو و لغزنده هستند برچسبها بارش برف اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی آب و هوا
نظر شما