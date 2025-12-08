به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست سیدمحمدرحیم مرتضوی با مجتبی مطهرینسب، رئیس جمعیت هلالاحمر منطقه ۱۳ تهران موضوعات مربوط به افزایش آمادگی محلات، توسعه آموزشهای عمومی و سازماندهی نیروهای داوطلب هلال احمر بررسی شد.
در این جلسه همچنین، گزارشی از اقدامات هلال احمر در جریان جنگ ۱۲ روزه ارائه و بر تداوم همکاریها در این زمینه تأکید شد.
رئیس جمعیت هلال احمر، محورهای همکاری را شامل افزایش دورههای آموزشی امدادی، آموزش شهروندی در محلات، جذب داوطلبان جدید و استفاده از ظرفیتهای اجتماعی محلات برای ارتقای توان امدادرسانی عنوان کرد.
سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی گفت: یکی از رویکردهای مدیریت شهری، تقویت آموزشهای امدادی و ارتقای آمادگی شهروندان در برابر بحرانهاست. همکاری با هلال احمر، مسیر رسیدن به این هدف را هموارتر میکند.
در پایان این نشست، بر استمرار این جلسات و تدوین برنامههای مشترک میان شهرداری منطقه ۱۳ و هلالاحمر تأکید شد.
