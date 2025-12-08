به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور در جمع مدیران شبکه‌های رادیویی با تبریک روز دانشجو و روز زن از صدا و سیما برای انعکاس مناسب خدمات وزارت کشور و به خصوص فعالیت‌های ستاد انتخابات قدردانی کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به شرایط فعلی کشور، گفت: خطا در شناخت مردم بزرگ ایران و همراهی شأن با نظام، دشمن را به طمع انداخت که البته پاسخش را نیز گرفت، بنابراین در انتخابات پیش رو باید به محورهای رقابت و مشارکت توجه بیشتری داشته باشیم، چرا که صندوق رأی و مشارکت بالا، کشور را در مقابل تهدیدات بیمه می‌کند.

زینی‌وند افزود: انتخابات باید رقابتی و متنوع باشد تا فردی احساس حذف‌شدگی نکند؛ ما در وزارت کشور در تعامل با دیگر نهادها در تلاشیم زمینه حضور همه سلایق و تشکل‌های قانونی را فراهم کنیم. برای افزایش مشارکت، همه رسانه‌ها باید کمک کنند و صدا و سیما نقش اساسی در این زمینه دارد.

رئیس ستاد انتخابات با تاکید بر اهمیت نهاد شورا، گفت: امروز به حضور سلایق مختلف و متنوع و ادبیات متناسب با تحولات امروز و بیان چهره‌های جدید در رسانه برای گرم کردن فضای رقابت و تبیین جایگاه شوراها نیاز داریم.

زینی‌وند نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا را در توسعه دیپلماسی محلی پر اهمیت دانست و افزود: باید بر تصویر سازی از نهاد شورا فعال‌تر عمل کنیم؛ دشمن موارد اندک ناکارآمدی یا تخلف در این نهاد را برجسته کرده؛ این در حالی است که اندکی از حدود ۲۰۰ هزار عضو شورا دچار تخلف شدند و ما باید در این خصوص شفاف به مردم گزارش دهیم.

زینی‌وند افزود: برای ارتقای نهاد شورا، می‌بایست شهرداران و شوراهای موفق در کشور معرفی شوند.

معاون سیاسی وزیر کشور برگزاری الکترونیکی انتخابات و تناسبی در تهران را از مزیت‌های مهم این دوره برشمرد و افزود: این روش، مردم سالاری و اعتماد مردم به نظام و حاکمیت را تقویت می‌کند؛ انتخابات الکترونیکی شفافیت در انتخابات را ارتقا می‌دهد و تقویت صیانت از رأی مردم را در پی خواهد داشت.

زینی‌وند افزود: تناسبی شدن انتخابات عامل افزایش تنوع است و منتخبان مردم افراد بیشتری را نمایندگی می‌کنند؛ همچنین باعث می‌شود که شبکه‌ای از افراد با تجربه و ذیصلاح فعال در احزاب به عنوان پشتیبان و در حکم یک اتاق فکر برای منتخب مردم نقش ایفا کنند و افراد را نیز مسئولیت پذیر کند.

وی با اشاره به داوطلبی حدود ۳۰۰ هزار نفر در انتخابات شورا به طور میانگین، گفت: اگر سهم قابل توجهی از داوطلبان زنان و جوانان باشند، پیوند منتخبان با جامعه بیشتر می‌شود و مردم احساس تعلق بیشتری خواهند کرد و در نهایت شوراهای با کیفیت تری تشکیل خواهد شد.

زینی‌وند افزود: صبحت کردن با ادبیات اقناعی با مردم، افزایش مشارکت را به دنبال دارد و در این خصوص ستاد انتخابات کشور از نظرات و پیشنهادهای رسانه ملی و اصحاب رسانه بهره خواهد برد.

بخشی زاده معاون صدای رسانه ملی در این نشست گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی توجه ویژه‌ای به انتخابات و مردم دارد و سازمان صداوسیما نیز در این راستا، تجربه پوشش و طراحی رسانه‌ای ادوار مختلف انتخابات را دارد.

وی خاطرنشان کرد: رادیو طراحی ویژه ای در شبکه‌های عمومی و تخصصی خود برای انتخابات پیش رو دارد و با ستاد انتخابات کشور تعامل نزدیکی خواهد داشت.

همچنین در این جلسه امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی وزارت کشور، محسن اسلامی دبیر ستاد انتخابات کشور و تنی چند از مدیران شبکه‌های رادیویی نکات خود را درباره چگونگی تعامل بیشتر معاونت صدای رسانه ملی و وزارت کشور مطرح کردند.

رئیس ستاد انتخابات کشور پیش از این نشست، با حضور در رادیو گفتگو ابعاد مختلف انتخابات سال آینده به ویژه نحوه برگزاری انتخابات تناسبی در تهران را تشریح کرد.