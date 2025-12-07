به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور در برنامه رادیو گفتگو در رابطه با هفتمین دوره انتخابات پیش روی شوراهای شهر و روند برگزاری انتخابات تناسبی در تهران اظهار کرد: مراحل برگزاری انتخابات آغاز شده و بر اساس برنامه زمانبندی در سراسر کشور تمهیدات لازم در حال آماده سازی است.

وی افزود: این انتخابات برای اولین بار سه ویژگی مهم دارد و اولین ویژگی آن برگزاری انتخابات به صورت تناسبی در شهر تهران، در انتخابات تناسبی احزاب و جبهه‌های سیاسی دارای مجوز می‌توانند به تعداد ۲۱ نفر اعضای شورای شهر ارائه دهند.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین بیان کرد: برگزاری انتخابات تناسبی به این صورت است که به هر حزب و یا جبهه سیاسی کدی اختصاص داده می‌شود و همینطور به همه کسانی که در انتخابات تأیید صلاحیت می‌شوند نیز کدی تخصیص خواهد یافت. شهروندان مختار هستند که به لیست حزب رأی دهند و یا به ۲۱ نفر فرد مورد نظر خودشان رأی دهند.

زینی‌وند ادامه داد: وقتی به یک حزب کدی را تخصیص می‌دهیم در برگه رأی این کد تعریف شده است و اگر کد ۴۰ توسط مردم نوشته شود به این معنا است که به سبد رأی آن حزب برای هر یک از اعضای لیست یک رأی اضافه می‌شود، اگر شهروندان بخواهند مثلاً فقط به ۱۵ نفر رأی دهند باید کد آن ۱۵ نفر را بنویسند. با این تفاوت که افراد که با آنها رأی داده می‌شود و در آن لیست هستند به سبد رأیشان اضافه می‌شود، در مجموع به تناسب رأی که آورده‌اند به آنها کرسی اختصاص می‌یابد.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین بیان کرد: اگر حزبی ۳۰ درصد آرای تهران را به خودش اختصاص دهد ۳۰ درصد از ۲۱ کرسی شورای شهر را به خود اختصاص داده، بنابراین اینکه یک حزب به صورت یکپارچه تمام پرسی‌های شورای شهر را به خود اختصاص دهد منتفی است. همه احزابی که در انتخابات تناسلی تهران شرکت می‌کنند در این کرسی‌ها سهم خواهند داشت و تنوع در کرسی‌های شورا از نظر گرایش‌های حزبی به وجود می‌آید.

زینی‌وند در پاسخ این پرسش که چرا فقط انتخابات تناسبی در شهر تهران برگزار می‌شود، گفت: سه نظام در دنیا وجود دارد که یکی از آنها نظام اکثریتی است که هر کسی بیشتر رأی بیاورد پیروز انتخابات به حساب می‌آید، انتقاد تناسبی هم به این معناست که هر کسی به هر مقداری که رأی می‌آورد، به همان درصد از کرسی‌ها به آن اختصاص می‌یابد؛ همچنین در برخی از نظام‌های انتخاباتی دنیا لیست ترکیبی وجود دارد. تاکنون انتخابات ایران اکثریتی برگزار می‌شده و مجلس شورای اسلامی انتخابات تناسلی را فعلاً برای شهر تهران انتخاب کرده است و در دوره بعدی شهرهای بالای ۵۰۰ هزار و انتخابات تناسبی را تجربه خواهند کرد. ما می‌خواستیم این شیوه نو را در کلانشهر تهران برگزار کنیم تا مردم و احزاب با آن آشنا شوند و همچنین احزاب پایگاه‌های خود را به روز رسانی کنند.

وی در همین رابطه ادامه داد: اگر قرار بود کل کشور به صورت تناسبی انتخابات را تجربه کند ممکن بود اطلاع رسانی و آموزش‌ها به درستی صورت نگیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: اگر برگزاری انتخابات تناسلی در تهران با موفقیت قابل توجه روبرو شود ممکن است قانون را اصلاح کنیم و دور بعدی شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر را هم مشمول قانون انتخابات تناسبی کنیم.

زینی‌وند با طرح این موضوع که یکی دیگر از ویژگی‌های برگزاری این دوره از انتخابات شوراهای شهر برگزاری تمام الکترونیک آن است، اظهار کرد: در کل ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی مرحله اخذ و شمارش آرا کاملاً به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، همینطور مراحل احراز هویت نیز به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود. در انتخابات‌های گذشته بخش عمده‌ای از فرایندهای انتخابات تمام الکترونیک برگزار شد از جمله آن احراز هویت بود. همینطور در ۳۲ شهر انتخابات در دوره گذشته شوراهای شهر تمام الکترونیک برگزار شد.

معاون سیاسی وزیر کشور در بخشی از این گفتگو عنوان کرد: ضعف‌ها را برطرف و نرم‌افزارهایی برگزاری انتخابات الکترونیک را به روز رسانی کردیم و بر اساس برنامه زمانبندی برگزاری انتخابات تمام الکترونیک از سراسر کشور به خوبی پیش می‌رود. این دوره احراز هویت بر اساس اثر انگشت است. انتخاب افراد هم بر اساس کد منطبق با حافظه دستگاه خواهد بود. ویژگی‌های بسیار خوبی در این شیوه تعبیه شده است از جمله آنکه نه ناظر و نه هیچ کس دیگر در شبکه برگزاری انتخابات از رأی مردم مطلع نخواهد شد. بر اساس رأی مردم محرمانه است تا پایان رأی‌گیری کسی نمی‌تواند نتیجه انتخابات را اعلام کند و خطاهای انسانی در شمارش آرا نیز از بین می‌رود.

زینی‌وند تصریح کرد: علی رغم آنکه در همه ادوار گذشته انتخابات در جمهوری اسلامی ایران در سلامت کامل برگزار می‌شده است نظام تصمیم گرفته است که این شفافیت و سلامت در برگزاری انتخابات را به نمایش بگذارد و هزینه مالی بسیار گزافی را دولت به این موضوع اختصاص داده و از امتیاز و ویژگی‌های نظام مردم سالاری جمهوری اسلامی است.

وی همچنین در رابطه با برگزاری انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری همزمان با هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ نیز گفت: در ۵ حوزه انتخابیه همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا که نمایندگان آنها به دولت ملحق شده‌اند انتخابات میان دوره برگزار می‌کنیم، حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو که رئیس جمهور نماینده این حوزه بود.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: حوزه انتخابیه استان آباد که وزیر جهاد کشاورزی نماینده این حوزه بود، نقده و اشنویه حوزه معاون توسعه روستایی رئیس جمهور بود، بندر انزلی نیز حوزه انتخابیه وزیر ورزش بود همچنین بندرعباس و خمیر حوزه انتخابیه آقای عاشوری بود. در سه حوزه نیز انتخابات میان دوره خبرگان رهبری خواهیم داشت که یکی از آنها مربوط به رئیس جمهور شهید شهید رئیسی است از خراسان جنوبی، نماینده آذربایجان شرقی امام جمعه فقید تبریز دومین حوزه و همچنین یکی از نماینده‌های حوزه انتخابیه تهران اخیراً به رحمت خدا رفته است.