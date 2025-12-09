به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی درخواست یک فوریت برای لایحه اصلاح بند (ب) ماده ۶۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، گفت: ما به هیئت‌های نظارت در سراسر کشور و به نمایندگان مجلس در بررسی صلاحیت نامزدهای شوراها اعتماد کامل داریم.

وی با اشاره به چهار مؤلفه اصلی انتخابات از منظر رهبر انقلاب شامل «امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت»، اظهار کرد: در موضوع امنیت و سلامت، به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و استحکام آن، هیچ نگرانی درباره برگزاری انتخابات نداریم. انتخابات نهادی مردمی است و همیشه سالم برگزار شده است و در دوره پیش‌رو نیز سلامت انتخابات به حول و قوه الهی تضمین شده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه درباره مشارکت مردم، افزود: در شرایط کنونی در حوزه مشارکت با اندکی نگرانی مواجهیم. همه ما باید تلاش کنیم تا با توجه به اهمیت بالای شوراها، حداکثر حضور نخبگان، تنوع جریان‌های سیاسی، اقوام و کارشناسان در عرصه شوراها محقق شود و هر زمینه‌ای که ممکن است باعث کاهش مشارکت شود، رفع گردد.

زینی‌وند در توضیح ضرورت ایجاد مرجع تجدیدنظر در هیئت مرکزی نظارت، تصریح کرد: برای کسانی که در استان‌ها ممکن است نسبت به صلاحیت خود اعتراض داشته باشند، باید این امکان فراهم باشد تا در هیئت مرکزی نظارت شکایت خود را مطرح کنند. این امر هم به صورت عرفی و هم قانونی در شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس در تمام ادوار وجود داشته و موضوع جدیدی نیست.

وی با اشاره به آمار دوره قبل گفت: در دوره گذشته حدود ۷۲۵۱ نفر داوطلب در سراسر کشور توسط هیئت‌های مرکزی نظارت رد صلاحیت شدند که از این تعداد حدود ۶۰۰۰ نفر هیچ اعتراضی نکردند، زیرا رد صلاحیت‌ها مستند و متقن بوده است. از حدود ۱۶۱۲ نفر که رد صلاحیت شدند، در تجدیدنظر هیئت‌های مرکزی، ۱۵۵۳ نفر تأیید شدند. بنابراین این موضوع باعث شد داوطلبان توقع داشته باشند امکان طرح شکایت نسبت به رد صلاحیت وجود داشته باشد.

زینی‌وند افزود: نظر هیئت‌های نظارت در استان‌ها مبنی بر تأیید صلاحیت شوراهای شهر قطعی است و در روستاها نیز مرجع نهایی همان هیئت‌های نظارت است. با این حال، به دلیل مطالبه احزاب، خانه احزاب، نخبگان، فرمانداران و استانداران، خواسته شده است که مرجع تجدیدنظر برای داوطلبانی که رد صلاحیت می‌شوند، در هیئت مرکزی نظارت فراهم شود.

وی درباره پیامدهای اختلافات بین استان‌ها گفت: در استان‌های همجوار مانند ایلام، خوزستان و لرستان، ممکن است بررسی صلاحیت‌ها به دلایل مختلف تفاوت‌هایی داشته باشد و این موضوع اعتراضاتی ایجاد کند که خود استان‌ها با آن مواجه شوند.

رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: برخی نخبگان برای ایجاد امنیت روانی درخواست کرده‌اند که اگر در استان‌ها به هر دلیلی تأیید صلاحیت نشدند، مرجعی بالاتر برای رسیدگی وجود داشته باشد. این لایحه بر اساس نیاز اجتماعی، مراجعه نخبگان، اجماع استانداران و تقاضای فرمانداران و رؤسای ستاد انتخابات تقدیم شد.

زینی‌وند تأکید کرد: قانونی که شما تصویب کرده‌اید برای ما لازم‌الاجراست، اما خواهش ما این است که به مطالبه عمومی برای افزایش مشارکت مردم و نخبگان در نهاد مهم شوراها توجه کنید. همه اذعان دارند که در این دوره باید مشارکت بالایی داشته باشیم و بنابراین امیدواریم به این اصلاحیه رأی دهید.

در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه مذکور مخالفت کردند و این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی خواهد شد.