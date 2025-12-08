به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی چهلودومین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم با حضور شرکتکنندگانی از کشورهای مختلف از جمله هند، اردن، عمان، یمن، مصر، لیبی و چند کشور دیگر آغاز شده است. این مرحله در دو بخش پایش و داوری برگزار میشود.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، پایش حفظ از ۱۵ تا ۲۰ آذرماه بهصورت غیرحضوری و آنلاین برگزار شده، همچنین داوری رشتههای حفظ، ترتیل و تحقیق از ۲۲ تا ۲۶ آذرماه انجام میشود. شرکتکنندگان فایلهای تلاوت خود را پیشتر برای مرکز امور قرآنی ارسال کردهاند.
در این دوره از رقابتها، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران شامل ندا مرادی در رشته ترتیل، زهرا انصاری و محمدمهدی رضایی در رشته حفظ قرآن، مهدی فروغی در رشته ترتیل و سیدجاسم موسوی در رشته تحقیق، به مصاف سایر شرکتکنندگان میروند.
هیئت داوران این رقابتها در بخش آقایان شامل محمدرضا ابوالقاسمی بهعنوان رئیس هیئت داوران، حیدر کسمایی ناظر فنی، عباس امامجمعه داور تجوید، سعید رحمانی داور وقف و ابتدا، امیر آقایی داور صحت حفظ، امین پویا داور صوت، صالح اطهریفرد داور لحن و سیداحمد مقیمی رئیس کمیته فنی است.
همچنین در بخش بانوان، حوریه عقبایی ریاست هیئت داوران را بر عهده دارد و فاطمهسادات حسینیفر بهعنوان ناظر فنی حضور دارد. هاجر عزتپژوه داور تجوید، فاطمه پرویزی نصرت داور وقف و ابتدا، نجمه شبانی قهرودی داور صحت حفظ، رضوان جلالیفر داور صوت و سمانه کوچکی داور لحن این دوره از رقابتها هستند.
مرحله نهایی مسابقات پس از جمعبندی و اعلام نتایج مرحله مقدماتی برگزار خواهد شد.
نظر شما