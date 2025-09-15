به گزارش خبرگزاری مهر، در این مرحله اعضای هیئت داوران به صورت حضوری، داوری فایل‌های ضبط‌شده که طی روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریورماه به صورت همزمان در سراسر کشور و به همت ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان‌ها از راه‌یافتگان مرحله استانی تهیه شده و به مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در تهران ارسال شده است، قضاوت می‌کنند، تا برترین‌ها برای حضور در مرحله نهایی معرفی شوند. مرحله‌ای که طی فصل پاییز به میزبانی استان کردستان برپا می‌شود.

بخش داوری آثار آقایان طی تاریخ ۲۳ تا ۲۶ شهریورماه خواهد بود که رشته‌ها و اسامی داوران در این بخش به شرح ذیل است؛

در بخش آقایان چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن

رشته‌های قرائت تحقیق و ترتیل:

غلامرضا شاه‌میوه‌اصفهانی، رئیس هیئت داوران و عضو کمیته نظارت

سیداحمد مقیمی، رئیس کمیته فنی و مسئول کمیته نظارت

مسعود سیاح‌گرجی، داور تجوید

سیداحمد میریان، داور وقف و ابتدا

علی‌اکبر کاظمی، داور صوت

محسن یاراحمدی، داور لحن

سیدمحمدجواد سادات‌فاطمی، عضو کمیته نظارت

عباس امام‌جمعه، عضو کمیته نظارت

مرتضی مختاری، ناظر فنی

رشته‌های حفظ:

احمد حاجی‌شریف، رئیس هیأت داوران

سیداحمد مقیمی، رئیس کمیته فنی

امیر آقایی، داور صحت حفظ

محمدمهدی بحرالعلوم، داور صحت حفظ

حیدر کسمایی، داور تجوید

حسین اخوان‌اقدم، داور وقف و ابتدا

حامد ولی‌زاده، داور صوت

حسن مختاری، داور لحن

مجید آهنگری، ناظر فنی

رشته‌های دعا و اذان:

غلامرضا شاه‌میوه اصفهانی رئیس هیئت داوران

سیداحمد مقیمی، رئیس کمیته فنی

حمید منتظر، داور اصول اجرا

حیدر کسمایی، داور صحت قرائت و تلفظ

مرتضی مختاری، داور وقف و ابتدا

حمیدرضا احمدی‌وفا، داور صوت

محسن یاراحمدی، داور لحن

رشته همسرایی و همخوانی قرآن کریم:

غلامرضا شاه‌میوه‌اصفهانی، رئیس هیئت داوران و عضو کمیته نظارت

سیداحمد مقیمی، رئیس کمیته فنی و مسئول کمیته نظارت

سیدعباس انجام، داور هماهنگی و حسن اجرا

مسعود سیاح‌گرجی، داور تجوید و فصاحت

سیداحمد میریان، داور وقف و ابتدا و آداب و شرایط

علی‌اکبر کاظمی، داور صوت

محسن یاراحمدی، داور لحن

سیدمحمدجواد سادات‌فاطمی، عضو کمیته نظارت

عباس امام‌جمعه، عضو کمیته نظارت

مرتضی مختاری، ناظر فنی

بخش داوری آثار بانوان طی تاریخ ۲۶ تا ۳۱ شهریورماه خواهد بود که اسامی داوران در این بخش به شرح ذیل است.

در بخش بانوان چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن

سیداحمد مقیمی، رئیس کمیته فنی

اعظم الوندی، رئیس هیأت داوران

زینب آقایی، ناظر فنی

فهیمه ایزدی، مدیر اجرایی

اعظم الماسی، داور تجوید

معصومه آگاهی، داور وقف و ابتدا

مریم منصوریان‌فر، داور صوت

ایمان صحاف، داور لحن

الهام ماندگارمهر، داور صحت حفظ

اعظم الوندی، داور هماهنگی و حسن اجرا و آداب و شرایط (رشته همسرایی و هم خوانی قرآن کریم) و داور اصول اجرا (رشته دعاخوانی)

فاطمه شبانی، مسئول فنی

یادآور می‌شود، ثبت‌نام مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه هر ساله در ابتدای سال به صورت مجازی انجام می‌شود و مراحل شهرستانی، استانی، مقدماتی‌کشوری و نهایی دارد. مرحله نهایی به میزبانی یکی از استان‌ها برگزار شده و نفرات برتر آن در برخی رشته‌ها از جمله قرائت تحقیق و حفظ کل به مسابقات بین‌المللی ایران و دیگر کشورها راه می‌یابند.