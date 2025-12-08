احمد مهری، اپیدمیولوژیست و کارشناس سلامت عمومی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به آغاز فصل سرد و کاهش تهویه در محیطهای بسته اعلام کرد که کشور درگیر موج گسترده آنفلوآنزا شده است، طبق نظام مراقبتی موجود آستانه هشدار ۱۰ درصدی برای شیوع بیماری در نمونههای تنفسی تعریف شده است، اما اکنون میزان ابتلاء به بیش از ۳۰ درصد رسیده که به معنای سه تا چهار برابر شدن حد هشدار است، تقریباً اکثر استانهای کشور درگیر این موج هستند و علائم بیماری مانند سایر بیماریهای تنفسی شامل بدندرد، سرفه، تب و بیحالی است.
وی با اشاره به اینکه نگرانی اصلی در این موج نه خود ابتلاء بلکه پیامدهای بد حالشدگی و احتمال مرگ است گفت: کودکان، سالمندان، زنان باردار، بیماران دیابتی، مبتلایان به فشارخون بالا، بیماران سرطانی و افرادی که داروهای تضعیفکننده سیستم ایمنی مصرف میکنند بیش از دیگران در معرض خطر هستند و برخی والدین با وجود بیماری کودک، او را به منزل پدربزرگ و مادربزرگ میبرند در حالی که این گروه از آسیبپذیرترین طبقات جمعیتی محسوب میشوند.
شیوع بیش از سهبرابری نسبت به حد هشدار
مهری با اشاره به شباهت شیوه انتقال این ویروس با کرونا اظهار داشت: در محیط بدون تهویه و محلهای پرجمعیت، یک فرد مبتلا میتواند افراد زیادی را آلوده کن و افراد دارای علائم در تجمعات حضور نیابند و در صورت ضرورت شرکت، استفاده از ماسک و رعایت فاصله خصوصاً از گروههای پرخطر ضروری است، در شرایط فعلی، بهتر است تجمعات تا حدی کاهش یابد تا مسیر انتقال بیماری کندتر شود.
این اپیدمیولوژیست درباره روند درمان گفت: بیشتر داروهای مصرفی در روزهای ابتدایی بیماری علامتی هستند و صرفاً تب، سرفه و بیحالی را کنترل میکنندو آنتیبیوتیک نباید خودسرانه مصرف شود و تنها در صورت تشخیص عفونت توسط پزشک تجویز خواهد شد.
به گفته وی؛ اگر علائم خفیف باشد ممکن است حتی نیاز به مراجعه پزشکی فوری هم نباشد، اما در صورت تنگی نفس، سرگیجه، تهوع و استفراغ یا بدتر شدن روزبهروز علائم مراجعه فوری به پزشک ضروری است تا اکسیژن خون و ریه بررسی شده و در صورت نیاز درمان در بیمارستان انجام شود.
مهری در ادامه درباره مصرف دمنوشها و گیاهان دارویی یادآور شد: اگرچه مایعات گرم و دمنوشها میتوانند به کاهش علائم کمک کنند، اما مصرف بیش از حد آنها نیز ممکن است عوارض جبرانناپذیر ایجاد کند و مصرف این مواد باید متعادل و کنترلشده باشد.
