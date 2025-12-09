دهستانی: باشگاه داوطلبان اهدای خون در استان یزد تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی ظهر سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل انتقال خون استان یزد که با حضور مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور برگزار شد با تأکید بر جایگاه حیاتی سازمان انتقال خون در نظام سلامت، اهدای خون را فراتر از یک عمل درمانی خواند و گفت: این اقدام، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی، اخلاق حسنه و نوع دوستی در جامعه ایرانی است.

وی با اشاره به سابقه درخشان استان یزد در فعالیت‌های خیرخواهانه، مشارکت مردم این منطقه در اهدای خون را بازتابی از اصالت فرهنگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی آنان دانست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به ضرورت توسعه فرهنگ اهدای خون، پیشنهاد داد تا باشگاه داوطلبان اهدای خون در استان یزد تشکیل شود تا از طریق آموزش و جذب اهداکنندگان مستمر، گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته شود.

دهستانی بر سیاست دولت چهاردهم در انتخاب مدیران از درون دستگاه‌ها تأکید کرد و انتصاب مدیرکل جدید انتقال خون استان از بدنه تخصصی این سازمان را مصداقی از این رویکرد خواند.

وی تعداد اهداکنندگان خون را نشانه‌ای از امید و سرمایه اجتماعی جامعه برشمرد و گفت: ترویج این فرهنگ نه تنها نیازهای درمانی را برطرف می‌کند، بلکه به انسجام و همدلی بیشتر در جامعه می‌انجامد.

با انتصاب مدیرکل جدید انتظار می‌رود انتقال خون استان یزد با بهره‌گیری از تجربه مدیران بومی و تخصصی، گام‌های بلندی در ارتقای خدمات و جذب مشارکت‌های مردمی بردارد.

در این مراسم از خدمات افزون بر سه ساله سید محمدرضا آقایی میبدی مدیرکل اسبق انتقال خون استان یزد تقدیر و هایده جواد زاده شهشهانی به عنوان مدیر کل جدید استان معرفی شد.