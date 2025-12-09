«داستان چوانگ تسو» روایتی از واقعیت و خیال؛ هنر نیاز به همراهی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «داستان چوانگ تسو» به نویسندگی داریوش رعیت با کارگردانی حامد عقیلی این شب‌ها در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است.

آرش نوذری بازیگر این نمایش با اشاره به سابقه دوستی با گروه «تجربه» درباره حضورش در این اثر عنوان کرد: من، حامد عقیلی، اتابک نادری، داریوش رعیت و خانم پریزاد سیف هم‌کلاسی‌های قدیمی هستیم که بعد از مدت‌ها تصمیم گرفتیم تا با کارگردانی حامد عقیلی اثری برای صحنه آماده کنیم. در این مسیر صرفا برای تولید یک اثر هنری فارغ از بحث گیشه و نگاه اقتصادی شروع به تمرین و اجرای کار کردیم.

وی درباره ویژگی‌های نقش خود در نمایش «داستان چوانگ تسو» توضیح داد: شخصیت‌پردازی و بازی در یک اثر نمایشی با وجود شباهت‌ در ژانر و ساختار نمایش‌ها باز هم شامل تفاوت‌های زیادی است که آن نقش را نسبت به دیگر نقش‌هایی که بازیگر آنها را روی صحنه یا مقابل دوربین زندگی کرده است، متمایز می‌کند.

این بازیگر با بیان اینکه فرم و محتوا 2 معیار و سنگ محک برای سنجش تمامی آثار هنری است، ادامه داد: فرم چیزی است که روی صحنه ارائه شده و مخاطب آن را تماشا می‌کند و محتوا نیز بخش نگاه حامد عقیلی، کارگردان این اثر به متن آقای داریوش رعیت است که در ژانر آثار ابزورد معرفی می‌شود.

وی افزود: نمایش «داستان چوانگ تسو» اثری است که برای هر یک از مخاطبان برداشت‌های متعددی را در پی دارد. این اثر در مرز بین واقعیت و خیال می‌گذرد و از آنجا که مشخص نیست کدام یک از این کاراکترها حقیقی و کدام ‌یک خیالی است، درک کار را به فراخور درک مخاطبان آن متفاوت می‌کند و این نتیجه اجرای نمایشی با نگاه فلسفی و ابزود و به نوعی سوررئال است.

بازیگر سریال «قهوه تلخ» بیان کرد: مخاطب آثار فرهنگی و هنری در همه جای دنیا، مخاطب عام تا خاص را دربرمی‌گیرد و در همه جای دنیا افرادی که مشغول به فعالیت هنری و فرهنگی هستند، حمایت مالی دریافت می‌کنند تا نگاه عام را به نگاه خاص تبدیل و مردم را به سمت بهتر شدن رفتارهای فردی و اجتماعی و مفید بودن برای جامعه دعوت کنند. در واقع این فرهنگسازی کار فرهنگ و هنر است که نیاز به حمایت و همراهی دارد.

نوذری در پایان یادآور شد: در همه جای دنیا فرآیند تولید تئاتر برای فرهنگسازی صورت می‌گیرد و ما نیز سعی کردیم در همین راستا قدم برداریم تا در حوزه فرهنگ و هنر بدون داشتن نگاه ملی و اقتصادی فکری جدید که باعث ارتقای فرهنگی جامعه شود، تولید و اجرا کنیم.

نمایش «داستان چوانگ تسو» به نویسندگی داریوش رعیت و کارگردانی حامد عقیلی از ۲۵ آبان اجراهای عمومی خود را در تالار سایه مجموعه تئاترشهر آغاز کرده است و اجراهای آن تا ۲۱ آذر ادامه دارد.

اتابک نادری، آرش نوذری، پریزاد سیف و جواد اسماعیلی بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند. همچنین سونیا ملکی و ستاره صائبی به عنوان بازیگران فرم و حرکت در نمایش «داستان چوانگ تسو» حضور دارند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «وقتی همه چیز واقعی باشه باید بهش شک کرد، درست مثل چوانگ تسو ...»