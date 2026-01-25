به گزارش خبرنگار مهر، حسن منصوری صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: پیرو هشدار اداره‌کل هواشناسی مبنی بر فعالیت سامانه بارشی پُرباران در خوزستان، جمعیت هلال‌احمر در آماده‌باش کامل قرار گرفته و ۲۰۰ نیروی امدادی به همراه بیش از ۱۰۰ دستگاه خودروی عملیاتی و تجهیزات مورد نیاز در ۲۷ شعبه و ۲۶ پایگاه امداد و نجات استان مستقر شده‌اند.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی بیشترین حجم بارش‌ها در شهرستان‌های ماهشهر، هندیجان، شادگان، اهواز، کارون، آبادان و خرمشهر، نیروهای امدادی بیشتری در این مناطق برای خدمت‌رسانی مستقر شده‌اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خوزستان با بیان اینکه تاکنون گزارشی از حادثه جدی در استان اعلام نشده، تصریح کرد: از هم‌استانی‌ها تقاضا می‌شود از ترددهای غیرضروری در سطح شهر و محورهای برون‌شهری خودداری کرده و در صورت ضرورت، آخرین وضعیت جاده‌ها را از سامانه ۱۱۴ اداره‌کل راهداری استعلام کنند.

منصوری بر خودداری از حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها تأکید کرد و افزود: در صورت بروز هرگونه حادثه، مردم می‌توانند موضوع را از طریق شماره ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر یا ۱۱۰ نیروی انتظامی گزارش دهند.