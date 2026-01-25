به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد تیموری عضو هیئت علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران در تشریح ماهیت زمان‌بر چاقی اظهار داشت: می‌گوییم در چاقی، با توجه به اینکه چاقی یک‌شبه ایجاد نمی‌شود، چاقی یک بیماری مزمن است که در طول مدت زمان طولانی ایجاد می‌شود. فرد یک‌شبه چاق نمی‌شود. فرد ممکن است در یک لحظه سکته کند، ولی تا از وزن نرمال برسد به چاقی، ممکن است ده سال طول بکشد، ممکن است پنج سال طول بکشد.

وی با بیان اینکه فرآیند افزایش وزن یک روند پیوسته است، ادامه داد: به خاطر همین خیلی مهم است که آهسته و آهسته فرد وزنش را پایین بیاورد. ما از روش‌های تهاجمی کمتر پیشنهاد می‌کنیم استفاده کند. البته این روش‌ها همگی معیارهایی دارند که در شرایط‌های مختلف پیشنهاد می‌شود چه روشی استفاده کنیم، اما روش اصلی و روش مادری که همیشه پیشنهاد می‌کنیم این است که فرد سبک زندگی خودش را اصلاح کند.

این متخصص تغذیه در خصوص خطرات جراحی چاقی بدون تغییر سبک زندگی هشدار داد و تصریح کرد: اگر یک فرد جراحی چاقی هم انجام بدهد و کلی هم وزنش را پایین بیاورد، ولی همان سبک زندگی قبلی را داشته باشد؛ فست‌فود زیاد استفاده کند، فعالیت نداشته باشد و رژیمش ناسالم باشد، این فرد مجدداً برمی‌گردد. و وقتی که برمی‌گردد، با عوارض خیلی بیشتری برمی‌گردد. پس ببینید برای درمان چاقی، راه اول و راه مطمئن این است که ما شیوه زندگی‌کردنمان را اصلاح کنیم.

وی در توضیح مفهوم اصلاح سبک زندگی خاطرنشان کرد: یعنی یک مقدار فعالیت بیشتری داشته باشیم. من اگر فاصله محل کارم تا خانه‌ام می‌شود پیاده بروم، پیاده بروم به جای اینکه همیشه سوار ماشین شوم. این تغییرات کوچک در رفتار، تأثیرات بزرگی بر سلامت بدن دارد.

تیموری به یکی از کمتر دیده شده‌ترین عوامل مؤثر در چاقی اشاره کرد و گفت: الان ما بخش زیادی از چاقی‌مان شاید برمی‌گردد به مواد شیمیایی که استفاده می‌کنیم. موادی را داریم ما اصطلاحاً به آن‌ها می‌گوییم مواد اوستروژن، یعنی موادی که می‌توانند چاقی ایجاد کنند.

وی با اشاره به خطرات ظروف پلاستیکی توضیح داد: فرد در ظروف پلاستیکی چای می‌خورد، غذا می‌خورد و یک ماده شیمیایی درون آن‌ها وجود دارد که وقتی وارد بدن می‌شود، در لایه‌های مختلف چربی تجمع پیدا می‌کند، متابولیسم بدن را به هم می‌ریزد، فرد سوخت‌وساز بدنش کم می‌شود و بدنش خیلی کمتر کالری می‌سوزاند و چاق می‌شود.

این کارشناس با بیان اینکه اصلاح سبک زندگی فقط به ورزش و غذا خوردن محدود نمی‌شود، افزود: پس ببینید سبک زندگی اصلاح کردن فقط به فعالیت داشتن و سالم خوری هم نیست، لزوماً فرد باید از مواد پلاستیکی کمتری استفاده کند. این رسیدهای چاپی که دستمان می‌گیریم، چه از عابر بانک، چه از دستگاه پوزی که به فروشگاه مراجعه می‌کنیم، این خودش غنی از مواد شیمیایی است که حتی از پوست هم جذب می‌شود.

وی بیان کرد: روغن‌های مایعی که استفاده می‌کنیم، یکی از اصلی‌ترین روغن‌های مایع ما، روغن لوبیای سویا است. این روغن لوبیای سویا وقتی زیاد استفاده شود، در آن ترکیباتی است که مثل هورمون‌های زنانه عمل می‌کند. این‌ها باعث زیاد شدن سلول‌های چربی می‌شوند و فرد سلول‌های چربی‌اش زیاد می‌شود و ریسک چاقی‌اش خیلی بالا می‌رود.

تیموری در پیشنهاد جایگزین برای روغن‌های مایع معمولی تصریح کرد: به خاطر همین نوع روغنی که استفاده می‌کنیم، در خانه‌هایمان سعی کنیم یک نوع روغن نباشد. ما حتی اگر روغن مایع را همیشه می‌آوریم و ترجیح می‌دهیم، ممکن است یک نفر حواسش نباشد چه روغنی انتخاب می‌کند و هر بار برود روغن سویا بردارد. ببینید روغن‌ها باید چند نوع باشند؛ روغن‌های ترکیبی استفاده کنید که همه این‌ها هم مؤثر است و روی شیوه زندگی‌اش تأثیر دارد.

وی در مصاحبه با رادیو گفتگو توصیه کرد: به عنوان مثال ما می‌گوییم روغن مخلوط استفاده کنید؛ روغنی است که ترکیب یکی از این روغن‌های معمول که حالا آفتابگردان، ذرت، سویا و این‌ها هست، با مثلا روغن کانولا. خیلی هم قیمتش تفاوتی با روغن‌های دیگر ندارد، ولی روغن خیلی مفیدتری است که التهاب را در بدن فرد کم می‌کند و ریسک چاقی را کاهش می‌دهد.