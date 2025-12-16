پریزاد سیف بازیگر و کارگردان تئاتر درباره جدیدترین فعالیت تئاتری خود به خبرنگار مهر گفت: بنیاد فرهنگی پژمان برای دهمین سالگرد تأسیس خود برنامه‌های فرهنگی و هنری را در سطح شهر تهران و بافت‌های فرهنگی پایتخت برگزار می‌کند. این برنامه‌ها در عمارت‌هایی نظیر کارخانه آرگو و انبار پنیر و مکان‌های دیگر در محدوده خیابان لاله زارنو و خیابان منوچهری اجرا می‌شود. یکی از این فضاها چاپخانه سیروس متعلق به انتشارات نیلا واقع در چهارراه کنت قدیم، تقاطع لاله‌زار و منوچهری است که میزبان برنامه «جمعه‌های پاییزی» و علاقه مندان به نمایشنامه‌خوانی بوده است.

وی ادامه داد: در این برنامه آثاری از کتب چاپ شده توسط این انتشارات توسط مترجمان، بازیگران و هنرمندان خوانش شدند و دهمین و آخرین جلسه برنامه نیز اختصاص به خوانش نمایشنامه «سرگذشت عجیب خانم دبیری» نوشته محمد چرمشیر دارد که توسط من و آرش نوذری، روز جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۶، خوانش می شود.

سیف درباره موضوع نمایشنامه «سرگذشت عجیب خانم دبیری» توضیح داد: این اثر در واقع یک مونولوگ و تک‌گویی درباره زنی است‌ که روزی قرار است به سفری دور برود و ما نمی‌دانیم به این سفر رفته یا نرفته و هرگز مشخص نمی‌شود چه اتفاقی برای خانم دبیری رخ داده است.

این هنرمند تئاتر درباره هنرمندانی که در برنامه «جمعه‌های پاییزی» حضور داشتند، گفت: لیلی گلستان، حمید امجد، محمد چرمشیر، شبنم مقدمی، ریحانه سلامت، محمد طلوعی، امیر امجد، از جمله هنرمندانی هستند که در «جمعه های پاییزی» به خوانش متون پرداختند.

وی درباره احتمال تداوم برگزاری این برنامه در فصول دیگر سال نیز اظهار کرد: شاید این اتفاق جرقه ای باشد برای انتشارات نیلا که بخواهد این نمایشنامه‌خوانی‌ها را در فصول بعدی ادامه دهد که هم متون ادبی و نمایشی را معرفی کند و هم تجمع رودرو نویسنده یا مترجم با مخاطب فراهم شود.