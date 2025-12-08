سردار موحد: دشمن به جنگ و عملیات ترکیبی روی آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد بعدازظهر دوشنبه در جشنواره مالک اشتر ضمن گرامیداشت یاد امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب، حضور فرماندهان و بسیجیان و همچنین سردار بزم‌شاهی، دبیر اشراف کل سپاه را مایه افتخار دانست.

فرمانده سپاه کربلا با تشریح فلسفه نامگذاری این جشنواره گفت: نام مالک اشتر یک انتخاب راهبردی و سازمان‌ساز است؛ زیرا مالک برای ما تنها یک شخصیت تاریخی نیست بلکه مدل فرماندهی در تراز انقلاب محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد که در سپاه، نام همایش‌ها و جشنواره‌ها با هدف تولید معنا انتخاب می‌شود و جشنواره مالک اشتر معیار سنجش فرماندهی، سلامت عمل، کارآمدی و نسبت عملکرد رده‌ها با ولایت است.

سردار موحد سه عنصر محوری در سیره مالک اشتر را اساس نظام اشراف در سپاه دانست و توضیح داد: صحت عمل به معنای پاکی، درستی و تصمیم‌گیری بر پایه حق؛ صلابت مدیریت یعنی فرماندهی مقتدرانه، تصمیم در لحظه بحران و عدالت در اداره نیروها؛ و اثرگذاری میدانی به معنای تبدیل برنامه به عمل و حضور مؤثر در میدان است.

وی این سه عنصر را هسته مشترک سیره مالک و نظام اشراف سپاه عنوان کرد و افزود که همین موضوع جشنواره مالک اشتر را به ابزار تعالی سازمانی در سپاه تبدیل کرده است.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به فعالیت‌های رده‌های مختلف در سال گذشته اعلام کرد: در حوزه امنیت، خدمت‌رسانی، جهاد تبیین، مقابله با جنگ شناختی و فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، نمونه‌های روشن این سه عنصر مشاهده شد؛ اما جشنواره مالک اشتر آمده است تا تأکید کند هیچ نقطه‌ای پایان رشد نیست.

سردار موحد ادامه داد: رده‌های برتر امروز تنها مجموعه‌های موفق نیستند بلکه الگو هستند و الگو بودن مسئولیت سنگینی است؛ زیرا باید مسیر رشد دیگر رده‌ها را هموار کنند. رده‌هایی که تقدیر نمی‌شوند نیز باید بدانند این جشنواره برای ارتقای مستمر طراحی شده و در سپاه موفقیت مقصد نیست بلکه چرخه‌ای دائمی به شمار می‌آید.

تهدیدات دشمن پیچیده است

وی با اشاره به تهدیدات پیچیده امروز گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت به جنگ روایت و عملیات ترکیبی روی آورده است. در چنین شرایطی نیازمند همان بصیرت نافذ مالک، همان صلابت در تصمیم و همان تشخیص موقعیت هستیم.

سردار موحد نقش سیستم اشراف سپاه را تعیین‌کننده دانست و اضافه کرد: اشراف فقط گزارش‌گیری نیست بلکه دیدن حقیقت میدان است. این نظام مشخص می‌کند کجا درست حرکت کرده‌ایم، کجا نیاز به بهبود داریم و در کدام بخش باید روش‌ها اصلاح شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اهداف سپاه کربلا برای سال آینده را تشریح کرد و گفت: ارتقای ظرفیت فرماندهی رده‌ها، افزایش چابکی عملیاتی، تعمیق نقش‌آفرینی فرهنگی و تربیتی در استان و تقویت بنیه معرفتی نیروها در برابر جنگ شناختی از اهداف اصلی است. تحقق این اهداف زمانی ممکن می‌شود که روحیه مالک‌گونه در تمام فعالیت‌ها جاری باشد.

فرمانده سپاه کربلا در پایان ضمن قدردانی از فرماندهان، کارکنان و بسیجیان اظهار داشت: از خداوند می‌خواهم ما را در مسیر یاران امیرالمؤمنین (ع)، در مسیر مالک اشتر و سرداران بزرگ انقلاب همچون شهید سلیمانی ثابت‌قدم بدارد و توفیق دهد هر سال به معیار مالک نزدیک‌تر شویم.