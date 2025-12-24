سردار سید علی حمیده کیش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اطلاق عنوان «مکتب حاج قاسم» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، تلاشی آگاهانه برای «تولید معیار ارزیابی» برای جامعه امروز است، نه اینکه صرفاً نام‌گذاری عاطفی باشد.

وی شش شاخص کلیدی مدیریتی این مکتب را تشریح کرد و افزود: این شاخص‌ها به عنوان سندی برای نقد ساختار قدرت و ارزیابی کارآمدی مدیران در راستای تحقق «گام دوم انقلاب» است.

ایران با کمبود معیار در جامعه مواجه است

جانشین پیشین اشراف فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود به تشریح وضعیت فعلی جامعه پرداخت و گفت: جامعه امروز ایران با کمبود شعار مواجه نیست اما با کمبود معیار مواجه است.

وی تاکید کرد: مسئله اصلی این نیست که چه کسی انقلابی‌تر سخن می‌گوید، بلکه این است که چه کسی کارآمدتر، صادق‌تر و مسئولیت‌پذیرتر عمل می‌کند.

نام گذاری مکتب حاج قاسم ضرورت بود

به گفته سردار حمیده کیش، در چنین فضای آشفته‌ای، نام‌گذاری «مکتب حاج قاسم» یک ضرورت بود تا به عنوان یک قطب‌نما، مسیر ارزیابی افراد را مشخص سازد.

وی معنای «مکتب» در ادبیات رهبری معظم انقلاب اسلامی را مجموعه‌ای منسجم از ارزش، روش و نتیجه، قابل آموزش، تکرار و ارزیابی، مستقل از حیات فیزیکی فرد برشمرد و یادآور شد: حاج قاسم سلیمانی به این دلیل «مکتب» نامیده شد که زندگی او قابل بازسازی تحلیلی، رفتار او قابل سنجش با معیار عقلانی و سلوک او قابل مطالبه از دیگران است.

جانشین پیشین اشراف فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: اگر شخصیتی فقط ستودنی باشد، الگو نیست و اگر فقط الگو باشد اما سنجش‌پذیر نباشد، مکتب نمی‌شود.

ویژگی‌های شهید سلیمانی فقط صفات شخصی نیست

وی ویژگی‌های شهید سلیمانی را صفات شخصی صرف ندانست و معتقد است این ویژگی‌ها، او را به تراز قابل قیاس تبدیل ساخته‌اند.

سردار حمیده کیش اظهار کرد: «ایمان مهارکننده قدرت است نه ابزار توجیه آن، عقلانیت تصمیم‌ساز است نه توجیه‌گر آن، دارای شجاعت مسئولانه است، نه ریسک‌گریزی مقدس، دارای تواضع ساختاری است نه فروتنی نمایشی و دارای ثبات هویتی در تغییر موقعیت‌ها است» اینها صفات ایمانی حاج قاسم و متغیرهای قابل سنجش مدیریتی هستند.

۶ معیار سنجش مدیران در مکتب حاج قاسم

وی نسبت ایمان و کارآمدی، میزان حضور در میدان، پذیرش هزینه تصمیم، نسبت قدرت و مردم، پایداری در فشار و قابلیت تربیت نیروی جایگزین را شش معیار اصلی «مکتب حاج قاسم» به عنوان سند سنجش مدیران ارائه برشمرد.

این فرمانده هشت سال دفاع مقدس «نسبت ایمان و کارآمدی» را نخستین معیار و سند سنجش مدیران نام برد و گفت: در این مکتب، ایمانی که نتیجه نسازد، ادعا است.

وی «میزان حضور در میدان» را دومین معیار سنجش مدیران بیان کرد و افزود: اینکه مدیر چقدر با مسئله واقعی تماس مستقیم دارد مهم است زیرا مدیریت بی میدان در این مکتب فاقد اعتبار است.

سردار حمیده کیش «پذیرش هزینه تصمیم» را سومین معیار برای سنجش مدیران دانست و اظهار کرد: مدیر باید نسبت به تصمیمی که اتخاذ می‌کند جوابگوی نتیجه آن هم باشد زیرا شجاعت بدون مسئولیت، مردود است.

وی معیار چهارم سنجش مدیران را «نسبت قدرت و مردم» نام برد و تاکید کرد: در این معیار باید در اختیار حل مسائل عمومی باشد نه برای ارتقا شخصی، زیرا قدرتی که مردم‌ساز نباشد، مشروع نیست.

جانشین پیشین اشراف فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معیار پنجم برای سنجش مدیران را «پایداری در فشار» نام برد و گفت: فرماندهی در میدان باید متناسب با وضعیت تغییر موضع دهد زیرا معیار، رفتار در بحران را مشخص می‌کند زیرا انقلابی‌گری در امنیت صرف، آسان است.

وی «قابلیت تربیت نیروی جایگزین» را آخرین و ششمین معیار سنجش مدیران برشمرد و افزود: اگر با حذف فرد مسیر فروبپاشد، مکتب شکل نگرفته است.

مکتب حاج قاسم تقدیس اشخاص نیست

سردار حمیده کیش در بخش دیگری از سخنان خود به نقش این مکتب در فضای نقد اشاره کرد: «مکتب حاج قاسم، ابزار تقدیس اشخاص نیست، بلکه ابزار نقد ساختار قدرت است، زیرا این مکتب، مدیر ناکارآمد «حتی پرشعار» را رد می‌کند و نام شهید را سپر مصونیت نمی‌داند و از این منظر، این مکتب با عقل انتقادی هم‌سو است.

مکتب حاج قاسم قطب نما در جمهوری اسلامی است

وی به نسبت این مکتب با آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «مکتب حاج قاسم نقشه راه نیست بلکه قطب‌نما است، برنامه اجرایی نیست بلکه معیار تشخیص است.

جانشین پیشین اشراف فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: بدون چنین معیاری، «گام دوم انقلاب» به میدان ادعاهای بی‌پاسخ تبدیل خواهد شد.

سردار حمیده کیش اضافه کرد: حاج قاسم سلیمانی یک نام تاریخی نیست؛ بلکه یک تراز سنجش و ارزیابی است که مهم‌ترین خدمت این مکتب، بازگرداندن معیار به جای شعار است.