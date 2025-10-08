سردار دامغانی: اشراف اطلاعاتی ضرورتی راهبردی در مقابل تهدید دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی ظهر چهارشنبه در جشنواره سالانه مالک اشتر با تأکید بر اهمیت اشراف اطلاعاتی در مجموعه فرماندهی، گفت: اشراف اطلاعاتی به عنوان یک ضرورت راهبردی، نقش مهمی در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقابله مؤثر با تهاجمات دشمن دارد.

سردار دامغانی در این جشنواره که هر ساله برگزار می‌شود، اظهار کرد: جشنواره مالک اشتر فرصتی برای رقابت مقدس میان رده‌های مختلف سپاه است که برگزیدگان آن بر اساس خروجی‌ها و شاخص‌های اشراف اطلاعاتی انتخاب و تقدیر می‌شوند.

وی افزود: این تقدیرها نمایانگر جایگاه والای تلاش‌های نیروهای انقلابی است و وجه اول این رقابت، مقابله جدی و اثربخش با همه تهاجمات دشمنان انقلاب اسلامی است. به گفته وی، مسیر انقلاب برای رسیدن به آرمان‌های خود نیازمند پیش‌روندگی دقیق و هدفمند است که در این راستا اشراف اطلاعاتی یک ضرورت غیرقابل انکار است.

فرمانده سپاه قدس گیلان به شرایط پیچیده و مأموریت‌های حساس در دوره جدید اشاره کرد و گفت: در دنیای امروز با توجه به تنوع عرصه‌ها و حساسیت مأموریت‌ها، اهمیت اشراف اطلاعاتی به مراتب بیشتر شده است. مدیریت در این شرایط نیازمند لایه‌هایی از آگاهی و شناخت دقیق است.

سردار دامغانی تصریح کرد: پاسداری از انقلاب اسلامی بدون آگاهی و اشراف ممکن نیست. فرماندهان سپاه همگی معتقدند که اشراف اطلاعاتی لازمه فرماندهی و حرکت مؤثر است. موفقیت در این مسیر نه تنها در حرکت، بلکه در حرکت به‌موقع، در مسیر درست و با بهره‌وری بالا معنا پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: اشراف اطلاعاتی فقط یک معاونت نیست بلکه یک ضرورت برای طرح‌ریزی راهبردی در تمامی عملیات‌ها است. در عملیات نظامی بدون اطلاعات دقیق نمی‌توان طرح‌ریزی کرد. اگر اشراف نداشته باشیم، در مأموریت‌ها دچار خطا خواهیم شد و در پیشبرد انقلاب و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن موفق نخواهیم بود.

فرمانده سپاه قدس گیلان در پایان خواستار همکاری همه‌جانبه مجموعه‌ها در تقویت اشراف اطلاعاتی شد و آن را شرط لازم برای تحقق مأموریت‌های سپاه در راستای آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.