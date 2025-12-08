گاردین: اسرائیل از آمریکا در مرکز مشترک مرتبط با غزه جاسوسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بر اساس اعلام منابع آگاه از ضبط مکالمات حساس به صورت آشکار و پنهان، گاردین امروز دوشنبه فاش کرد که ماموران رژیم صهیونیستی نظارت گستردهای بر پرسنل آمریکایی و نمایندگان خارجی مستقر در یک پایگاه تازه تأسیس آمریکایی در جنوب فلسطین اشغالی داشتهاند.
بر اساس اعلام این رسانه، حجم جمعآوری اطلاعات در داخل مرکز هماهنگی نظامی-غیرنظامی (CMCC) در هفتههای اخیر به نقطهای از تنشهای جدی میان واشنگتن و صهیونیستها تبدیل شده است. این منابع گفتند که فرمانده پایگاه، ژنرال پاتریک فرانک، همتای صهیونیست خود را احضار کرده و هشدار داده است که «ضبط صدا باید همین الان متوقف شود.»
کارکنان و مقامات بازدیدکننده از کشورهای دیگر نیز نسبت به نظارت رژیم صهیونیستی بر این مرکز ابراز نگرانی کردهاند.
به چندین نفر نیز توصیه شده است که به دلیل نگرانی از جمع آوری و سوء استفاده از اطلاعات حساس در ساختمان، دادهها را به اشتراک نگذارند.
این در حالیست که مرکز هماهنگی نظامی-غیرنظامی در ماه اکتبر با ادعای نظارت بر آتش بس، هماهنگی کمکهای بشردوستانه و مشارکت در برنامه ریزی برای آینده غزه تحت پیشنهاد ۲۰ مادهای دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ ایجاد شد.
مطابق با این گزارش، پرسنل آمریکایی مستقر در این مرکز وظیفه داشتند به اصطلاح از جریان گسترده کمکهای ضروری به غزه، که عنصر کلیدی توافق آتشبس است، حمایت کنند؛ اما «اسرائیل» بارها تحویل غذا، دارو و سایر اقلام بشردوستانه را محدود یا متوقف کرده است.
هنگامی که مرکز هماهنگی نظامی-غیرنظامی شروع به کار کرد، رسانههای آمریکایی و صهیونیستی اظهار داشتند که «اسرائیل» عملاً نظارت بر ورود کمکها را به ارتش آمریکا واگذار کرده است. با این حال، ۲ ماه پس از آتش بس، نفوذ واشنگتن همچنان محدود است: یک مقام آمریکایی گفت که «اسرائیل» هنوز محیط غزه را کنترل می کند و در نهایت تصمیم می گیرد که چه مواردی وارد این اراضی شود.
نظر شما