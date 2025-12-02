فشار ترامپ بر نتانیاهو برای تغییر رویکردش در غزه و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، «آکسیوس» به نقل از مقامات اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، خواستار تغییر رویکرد او در غزه و سوریه شده و تأکید کرده است که او باید «شریک بهتری» در اجرای توافق صلح غزه باشد.

بر اساس این گزارش، ترامپ همچنین از نتانیاهو خواسته است که در قبال عملیات نظامی در سوریه، «مسئله را ساده بگیرد» و دولت سوریه را تحریک نکند.

نتانیاهو نیز در این تماس تلفنی در پاسخ به سوالی از سوی ترامپ در خصوص دلیل کشتن مبارزان حماس در رفح گفت که این افراد «مسلح و خطرناک» بودند.

پیش از این شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مسئول آمریکایی گزارش داد که واشنگتن نسبت به تجاوزات تل آویو علیه سوریه اعتراض دارد و در این خصوص به نتانیاهو هشدار داده است.

این مسئول آمریکایی مدعی شد که آمریکا از حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه رضایت ندارد و هشدار می‌دهد که اقدامات نتانیاهو علیه این کشور می‌تواند باعث شود نظام حاکم بر سوریه تبدیل به دشمن تل آویو شود.

وی بیان کرد که اوضاع سوریه مانند لبنان نیست، اما نتانیاهو به همه جا به یک چشم نگاه می‌کند. آمریکا به تل آویو ابلاغ کرده است که باید دست از این روند بردارد.

‌