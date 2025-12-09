به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پارلمان رژیم صهیونیستی در بررسی اولیه، با تمدید مجوز ارتش و سرویس شاباک این رژیم برای هک دوربین‌ها موافقت کرد؛ اقدامی که به جاسوسی علیه کشورهای عربی می‌انجامد.

این نخستین باری نیست که بحث جاسوسی‌های رژیم صهیونیستی از کشورهای مختلف داغ می‌شود به طوری که جدیداً نیز شرکت‌های گوگل و اپل نسبت به جاسوسی بدفزار اسرائیلی از گوش‌های شهروندان کشورهای مختلف به ویژه مصر و عربستان هشدار دادند.

بر اساس این گزارش، تحلیلگران معتقدند که اقدام پارلمان رژیم صهیونیستی در واقع قانونی کردن جاسوسی از کشورهای عربی و فلسطینی‌ها به بهانه‌های امنیتی به شمار می‌رود.

همچنین گزارش شده که ارتش و سرویس شاباک رژیم صهیونیستی می‌توانند با نفوذ به سیستم‌های دوربین‌ها اطلاعات آنها را جمع آوری کنند و بدون هیچ نظارتی دسترسی‌های گسترده‌ای خواهند داشت.

نهادهای حقوق بشری فلسطین نیز این اقدام را حرکت در مسیر جاسوسی از فلسطینی‌ها در نوار غزه یا کرانه باختری توصیف کرده‌اند.