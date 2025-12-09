  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

جاسوسی رژیم صهیونیستی از فلسطینی‌ها و کشورهای عربی

جاسوسی رژیم صهیونیستی از فلسطینی‌ها و کشورهای عربی

پارلمان رژیم صهیونیستی مجدداً به ارتش و سرویس شاباک این رژیم برای جاسوسی از فلسطینی‌ها و کشورهای عربی چراغ سبز نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پارلمان رژیم صهیونیستی در بررسی اولیه، با تمدید مجوز ارتش و سرویس شاباک این رژیم برای هک دوربین‌ها موافقت کرد؛ اقدامی که به جاسوسی علیه کشورهای عربی می‌انجامد.

این نخستین باری نیست که بحث جاسوسی‌های رژیم صهیونیستی از کشورهای مختلف داغ می‌شود به طوری که جدیداً نیز شرکت‌های گوگل و اپل نسبت به جاسوسی بدفزار اسرائیلی از گوش‌های شهروندان کشورهای مختلف به ویژه مصر و عربستان هشدار دادند.

بر اساس این گزارش، تحلیلگران معتقدند که اقدام پارلمان رژیم صهیونیستی در واقع قانونی کردن جاسوسی از کشورهای عربی و فلسطینی‌ها به بهانه‌های امنیتی به شمار می‌رود.

همچنین گزارش شده که ارتش و سرویس شاباک رژیم صهیونیستی می‌توانند با نفوذ به سیستم‌های دوربین‌ها اطلاعات آنها را جمع آوری کنند و بدون هیچ نظارتی دسترسی‌های گسترده‌ای خواهند داشت.

نهادهای حقوق بشری فلسطین نیز این اقدام را حرکت در مسیر جاسوسی از فلسطینی‌ها در نوار غزه یا کرانه باختری توصیف کرده‌اند.

کد خبر 6682945

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • NP IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      کاملا این خبر گزارش شما مهر درسته کلا در بیشتر کشورهای عربی منطقه کلی جاسوس دارند . سال ها هم هست که جاسوس دارند و اصلا اقدام جدید هم نیست از قدیم همیشه بوده داشتند ..
    • NP IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      الان قطر یک لیوان آب بخوره اسرائیل به وسیله جاسوس های خودش از همه چیز قطر خبر داره

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها