  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۳:۲۱

اکسیوس:ترامپ تا پیش از کریسمس «مرحله دوم طرح صلح غزه» را اعلام می‌کند

اکسیوس:ترامپ تا پیش از کریسمس «مرحله دوم طرح صلح غزه» را اعلام می‌کند

منابع آمریکایی گفتند که دولت ترامپ قصد دارد «مرحله دوم روند صلح غزه» را تا پیش از فرا رسیدن جشن‌های سال نو میلادی اعلام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آمریکایی به پایگاه خبری «آکسیوس» گفته‌اند که دولت ترامپ قصد دارد «مرحله دوم روند صلح غزه» را تا پیش از فرارسیدن جشن‌های سال نو میلادی اعلام کند؛ طرحی که شامل تشکیل «شورای صلح» به ریاست ترامپ برای نظارت بر ساز و کار اداره غزه خواهد بود.

به گفته این منابع، دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با ترامپ تا پایان ماه جاری برای بررسی جزئیات این مرحله انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا و میانجی گران بین‌المللی در حال تلاش برای فراهم‌سازی مقدمات لازم جهت دستیابی به توافق نهایی درباره مرحله دوم طرح صلح در غزه هستند.

به گفته مقام‌های مطلع در کاخ سفید، طی هفته‌های آینده «شورای صلح» به عنوان نهاد مرکزی پیگیری و اجرای طرح صلح غزه رسماً معرفی خواهد شد.

پس از شکست‌های پی در پی اسرائیل در رسیدن به اهداف جنگ علیه غزه، با وجود کشتن ده‌ها هزار فلسطینی و تخریب گسترده این باریکه، ترامپ اوایل مهر ماه گذشته از طرح ۲۰ بندی آتش‌بس در غزه رونمایی کرد.

در ادامه رژیم صهیونیستی و جنبش حماس شانزدهم مهر این طرح را امضا کردند و توافق موسوم به صلح غزه بیست و یکم مهر ماه با حضور ۲۰ کشور در شرم الشیخ مصر امضا شد.

مرحله اول توافق بین رژیم صهیونیستی و جنبش حماس با وجود کارشکنی‌های پی در پی این رژیم همچنان ادامه دارد. جنبش حماس تاکنون به تمام تعهدات خود در این توافق عمل کرده است.

کد خبر 6678298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها