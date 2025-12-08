جباری در انتظار تصمیم مدیریتی برای مس/ مدیرعامل کنار کشید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال مس رفسنجان در شرایط نامناسبی به سر میبرد و پس از انجام ۱۲ دیدار و کسب تنها ۷ امتیاز، در قعر جدول رقابتهای لیگ برتر قرار دارد. نتایج ضعیف این تیم باعث شد تا مسئولان باشگاه تصمیم به قطع همکاری با رسول خطیبی بگیرند.
در همین راستا، مدیران باشگاه مس رفسنجان روز گذشته مذاکرات خود با مجتبی جباری را برای هدایت این تیم نهایی کردند و طرفین به توافقات اولیه دست یافتند، اما در حالی که هواداران منتظر معرفی رسمی سرمربی جدید بودند، امروز میثم پاریزی، مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان، از سمت خود استعفا کرد.
با وجود این استعفا، اعضای هیئتمدیره باشگاه مس تاکنون با کنارهگیری پاریزی موافقت نکردهاند و همین موضوع باعث شده روند مذاکرات با مجتبی جباری نیز همچنان ادامه داشته باشد. بر این اساس پیشبینی میشود پس از مشخص شدن وضعیت مدیریتی باشگاه، قرارداد رسمی با جباری نیز به امضا برسد اتفاقی که تا امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه، هنوز رخ نداده است.
در شرایط فعلی هدایت تیم فوتبال مس رفسنجان بر عهده پیمان صاحبجمعی است و باید دید نارنجیپوشان در هفتههای پیشرو چه عملکردی از خود به نمایش خواهند گذاشت و آیا میتوانند از بحران فعلی خارج شوند یا خیر.
