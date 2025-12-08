  1. ورزش
داوران هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال مشخص شدند

اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال در فصل جاری مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:

سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴

*شمس آذر قزوین-گل گهر سیرجان

داور: سعاد وفاپیشه کمک‌ها: یعقوب سخندان، امین زاهدی و مهدی جبرئیلی ناظر: محمدرضا فلاح داور VAR: وحید کاظمی کمک: حامد سیری

*ذوب آهن اصفهان-تراکتور تبریز

داور: حسن اکرمی کمک‌ها: علی رعیت، محمدصالح عرب آبادی و احسان اکبری ناظر: علیرضا کهوری داور VAR: میثم حیدری کمک: بهمن عبداللهی

*پیکان-پرسپولیس

داور: امیر عرب براقی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، حمید نادری و محمدعلی صلاحی ناظر: رحیم رحیمی مقدم داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: سیدحسین حسینی

*استقلال خوزستان-خیبر خرم آباد

داور: میثم عباسپور کمک‌ها: دانیال باشنده، محسن بابایی و مصطفی بینش ناظر: مسعود مرادی داور VAR: مهناز ذکایی کمک: مهرداد خسروی

چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴

*فجر سپاسی شیراز-چادرملو اردکان

داور: حسین زمانی کمک‌ها: احمد سلطانی، رضا حیدری و رضا مرادی ناظر: سیداحمد صالحی داور VAR: احمد محمدی کمک: علی احمدی

*آلومینیوم اراک-سپاهان

داور: بیژن حیدری کمک‌ها: علیرضا مرادی، مرتضی سلمان نژاد و شبیر بهروزی ناظر: شاهین حاج بابایی داور VAR: میثم حیدری کمک: ناصر جنگی

*مس رفسنجان-فولاد خوزستان

داور: امیر ایار کمک‌ها: فرهاد مروجی، رضا احمدی و مسعود حقیقی ناظر: قاسم واحدی داور VAR: علی سام کمک: بهاره سیفی

*استقلال-ملوان بندر انزلی

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: محمدعلی پورمتقی، محمد عطایی و کیوان علی محمدی ناظر: حسین نجاتی داور VAR: وحید زمانی کمک: غلامرضا ادیبی

