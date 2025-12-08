سردار کوثری: پیوند ملت با آرمان‌ های شهدا تزلزل‌ ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار الیاس کوثری عصر دوشنبه در مراسم اولین سالگرد شهید گمنام واجارگاه اظهار کرد: این منطقه خاستگاه نخستین حکومت شیعی در ایران است که در راه اعتلای اسلام ناب محمدی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند.

وی با بیان اینکه فرهنگ شیعه پروری همواره در گیلان وجود داشته افزود: به همین علت است که گیلانیان بر شیعه بودن خود افتخار می‌کنند.

جانشین سپاه قدس گیلان با یادآوری این مطلب که سادات علوی به ما آموختند که مقابل ظلم و جور بایستیم نمونه بارز آن را در هشت سال دفاع مقدس شاهد بودیم که نگذاشتند وجبی از خاک و تمامیت ارضی ایران در اختیار بیگانگان قرار گیرد.

سردار کوثری در بخش دیگری از سخنان خود به تبعات و آثار جنگ دوازده روزه اشاره و تصریح کرد: در این جنگ تحمیلی بازنده اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی بودند که متحمل خسارات بیشتر شدند.

به گفته وی، با وجود همه تلاش‌های دشمنان برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران، اما این ملت نشان داد تعهد تزلزل ناپذیر نسبت به آرمان‌های انقلاب و شهدا دارد و از این راه عقب نشینی نمی‌کنند.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان بر ضرورت تداوم آرمان‌های شهدا تاکید و افزود: پیوند ملت با آرمان‌های شهدا تزلزل ناپذیر است.

ساخت مقبره شهید گمنام در کوتاه‌ترین زمان

شهردار واجارگاه هم در این مراسم ساخت مقبره شهید گمنام را مصداق بارز و پیوند عمیق با شهدا دانست.

فرزاد قلی پور با بیان اینکه مقبره شهید گمنام شهر واجارگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن ساخته شد افزود: خوشحالم در روزی که شاهد اولین سالگرد شهید گمنام هستیم این مقبره به این شکیلی و زیبایی تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اعضای شورای اسلامی شهر واجارگاه که در اجرا و تحقق این کار بزرگ مشارکت داشتند قدردانی کرد و آن را موید روح تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به آرمان شهدا دانست.

اجرای سرود و مداحی از دیگر ویژه برنامه‌های اولین سالگرد شهید گمنام در شهر واجارگاه بود.