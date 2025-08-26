به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن حبیبی بعدازظهر سهشنبه در مراسم نمادین شهدای گمنام واجارگاه با تأکید بر مقاومت مردم ایران در دفاع از کشور، اظهار کرد: دشمن در جنگ ۱۲ روزه نتوانست اراده خود را به ملت تحمیل کند و جز عقبنشینی چارهای نداشت.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان با اشاره به ۱۲ روز دفاع جانانه ملت ایران و ناکامی دشمن در پروژه براندازی نظام گفت: همدلی و مقاومت ملت مانع تحقق توطئههای دشمن است.
وی افزود: آنچه کشور را امروز در برابر توطئههای دشمن مصون میدارد، ایجاد همدلی و وفاق میان تمامی گروهها و جریانهای سیاسی است تا مانع تحقق اهداف شوم دشمن شویم.
حبیبی با تأکید بر تاسی به اندیشهها و آرمانهای امام راحل، مقام معظم رهبری و خون پاک شهدا، گفت: مادامی که در این مسیر حرکت کنیم، انقلاب زنده و پویاست و خدشهای به آن وارد نخواهد شد.
مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس گیلان تصریح کرد: در این جنگ ۱۲ روزه مردم نشان دادند که در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور مصمم و بااراده هستند و اجازه نخواهند داد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به هدر رود.
وی همچنین با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر گفت: هرچند عمر خدمت این شهدا کوتاه بود، اما عمق خدمت بیمنت آنها به مردم ماندگار شد.
حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: در گیلان ۱۷۰ شهید گمنام تدفین شده که این یادمانها تبدیل به پاتوق فرهنگی برای نسل آینده شده است.
