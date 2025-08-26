  1. استانها
همدلی و مقاومت ملت مانع تحقق توطئه‌های دشمن است

رودسر- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گیلان با اشاره به ۱۲ روز دفاع جانانه ملت ایران و ناکامی دشمن در پروژه براندازی نظام گفت: همدلی و مقاومت ملت مانع تحقق توطئه‌های دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن حبیبی بعدازظهر سه‌شنبه در مراسم نمادین شهدای گمنام واجارگاه با تأکید بر مقاومت مردم ایران در دفاع از کشور، اظهار کرد: دشمن در جنگ ۱۲ روزه نتوانست اراده خود را به ملت تحمیل کند و جز عقب‌نشینی چاره‌ای نداشت.

وی افزود: آنچه کشور را امروز در برابر توطئه‌های دشمن مصون می‌دارد، ایجاد همدلی و وفاق میان تمامی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی است تا مانع تحقق اهداف شوم دشمن شویم.

حبیبی با تأکید بر تاسی به اندیشه‌ها و آرمان‌های امام راحل، مقام معظم رهبری و خون پاک شهدا، گفت: مادامی که در این مسیر حرکت کنیم، انقلاب زنده و پویاست و خدشه‌ای به آن وارد نخواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس گیلان تصریح کرد: در این جنگ ۱۲ روزه مردم نشان دادند که در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور مصمم و بااراده هستند و اجازه نخواهند داد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به هدر رود.

وی همچنین با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر گفت: هرچند عمر خدمت این شهدا کوتاه بود، اما عمق خدمت بی‌منت آنها به مردم ماندگار شد.

حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: در گیلان ۱۷۰ شهید گمنام تدفین شده که این یادمان‌ها تبدیل به پاتوق فرهنگی برای نسل آینده شده است.

